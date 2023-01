Giuseppina Giuliano, la pendolare che ogni giorno fa Napoli-Milano in treno per lavorare a scuola come bidella

Vive a Napoli con la famiglia, ma lavora come collaboratrice scolastica in un liceo di Milano. Ogni mattina si sveglia alle 4:00, sabati inclusi. È la storia della 29enne Giuseppina Giuliano, bidella pendolare.

Giuseppina Giuliano, bidella pendolare

“Lo so che la mia sembra una follia – ammette Giuseppina – però facendo i conti ho valutato che economicamente mi conviene. Certo, mi costa tanto sacrificio, considerato che tutte le mattine, sabato compreso, prendo il treno per Milano alle cinque. Però ormai mi sono abituata e per il momento va bene così”.

La storia di Giuseppina Giuliano è stata raccolta dal quotidiano ‘Il Giorno’.

Questa la routine della giovane: sveglia alle 4:00 in punto, Frecciarossa da Napoli Centrale alle 5:09 (proibito perdere il treno), arrivo a Milano alle 9:24 (salvo ritardi).

Poi mezzi pubblici e l’ingresso a scuola, il liceo artistico Boccioni di piazzale Arduino, alle 10:30. La giornata lavorativa finisce alle 17:00.

Poi corsa al supermercato per comprare la cena da mangiare in treno e ulteriore corsa in stazione. Il treno per Napoli parte alle 18:20 (sempre salvo ritardi) e arriva in stazione alle 22:53. Rientro, finalmente, a casa alle 23:30.

Giuseppina Giuliano è dunque una pendolare da record: 1.600 km al giorno, 800 all’andata e 800 al ritorno.

“Vivere a Milano costa troppo”

Inizialmente Giuseppina aveva un’idea diversa: “A settembre sono diventata di ruolo come operatrice scolastica in un liceo milanese e ho provato a cercare una casa che non costasse troppo, considerando che il mio stipendio mensile è di 1.165 euro“.

Fatti i conti in tasca, la ragazza ha optato per una vita da pendolare: “Mi sono resa conto che ormai a Milano è più facile trovare un ago in un pagliaio. Anche in periferia i prezzi degli affitti non scherzano affatto, per non parlare della vita che al Nord ha un costo decisamente molto più elevato che al Sud. Insomma, tutti questi fattori mi hanno portato alla scelta di fare la pendolare“.

Facendo la pendolare spende solo 400 euro

Dal punto di vista strettamente economico viaggiare ogni giorno costa meno che affittare casa a Milano: acquistando i biglietti in anticipo e accumulando punti viaggio validi per gli sconti a fine mese Giuseppina spende circa 400 euro.