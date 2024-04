Giallo della ragazza trovata morta ad Aosta, il racconto di una supertestimone: "Cercavano luoghi abbandonati"

Rinvenuto il cadavere della ragazza morta in una frazione de La Salle, in provincia di Aosta, e rintracciato il presunto responsabile dell’omicidio che sarebbe stato in sua compagnia prima di fuggire in Francia, iniziano a delinearsi le sfumature del giallo. Un “giallo” lo è ancora, in effetti, in quanto mentre scriviamo non è accertato se il giovane fermato dalle autorità francesi a Grenoble sia lo stesso indicato dai testimoni che prima del 5 aprile hanno visto i due passeggiare nei dintorni della statale 26.

Soprattutto, non è accertato se sia lui l’autore dell’omicidio. Le telecamere di ‘Pomeriggio Cinque’ hanno ascoltato i testimoni. Tra questi c’è una supertestimone, lavoratrice di un bar, che racconta che nel pomeriggio del 26 marzo, alle 14:30, i due avrebbero consumato due brioche presso il suo locale. Entrambi vestiti di scuro – c’è chi parla di un outfit dark con il quale la coppia di giovani si sarebbe resa nota – avrebbero chiesto informazioni sull’Echilivaz e sulla chiesa abbandonata.

La ragazza non avrebbe mai parlato, limitandosi a consumare il suo dolce con un cappuccio sulla testa. Perché tanto interesse per quel luogo? “Perché hanno detto che erano soliti accamparsi in posti abbandonati”. I due avrebbero poi preso l’autobus dopo aver chiesto gli orari delle corse. “Li ho visti salire sul pullman e non li ho più visti”. Entrambi avrebbero avuto un’aria tranquilla.