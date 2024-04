Ragazza trovata morta ad Aosta, spunta un testimone: era insieme a un amico, "vestiti come due dark"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Vanno avanti le indagini sul giallo di Aosta, la ragazza trovata morta venerdì 5 aprile in una chiesetta diroccata sulle montagne di La Salle, in Valle d’Aosta. C’è un testimone che ha riconosciuto la vittima e ha raccontato di averla vista alcuni giorni prima assieme ad un ragazzo, che è ora ricercato dalle forze dell’ordine.

Ragazza trovata morta ad Aosta, spunta un testimone

Come riporta La Stampa, c’è un testimone nella vicenda della giovane donna trovata morta, con tagli all’addome e al collo, nei boschi di La Salle, all’interno di una cappella in rovina vicino al borgo abbandonato di Equilivaz.

Una persona del posto ha raccontato di aver visto, tre giorni prima del ritrovamento del cadavere, la giovane insieme a un ragazzo. I due cercavano un supermercato per fare spesa.

La ragazza è stata trovata morta nei boschi di La Salle in Valle d'Aosta

Il testimone ha già raccontato tutto ai carabinieri e avrebbe riconosciuto la vittima da una foto scattata dagli investigatori.

La vittima assieme a un ragazzo: “Vestiti come due dark”

Il testimone ha raccontato di aver visto la giovane trovata morta assieme ad un ragazzo la mattina del 2 aprile. Erano a piedi e gli hanno chiesto alcune indicazioni.

Descrive la ragazza come “molto bella, ma sofferente, emaciata”, “così pallida che sembrava un cadavere”, mentre lui aveva i ricci neri e la carnagione olivastra. I due “erano vestiti come due dark, tutti di scuro”. “Ho pensato: due vampiri”, racconta il testimone.

Cercavano un supermercato

La coppia gli ha raccontato di essere arrivati dal confine svizzero e di voler andare a campeggiare sulle montagne. E gli ha chiesto indicazioni per un supermercato per fare la spesa.

Lei non ha aperto bocca, durante la conversazione ha parlato solo lui: “Si esprimeva in un buon italiano, anche se non sembrava italiano. Era molto più giovane di lei, non dico minorenne ma quasi”.

Secondo il testimone inoltre il furgone bordeaux avvistato qualche centinaio di metri dal luogo del ritrovamento del corpo non c’entrerebbe nulla con la vicenda.

I due erano a piedi e gli hanno chiesto indicazioni per la fermata dell’autobus: “Io li ho accompagnati e li ho visti salire a bordo“.

Le indagini: il ragazzo ricercato

Oltre al testimone anche altri negozianti hanno confermato di aver visto la coppia, gli inquirenti stanno cercando di rintracciare il ragazzo.

La Procura di Aosta ha aperto sul caso un fascicolo per omicidio, anche se non viene esclusa l’ipotesi del suicidio. Solo l’autopsia potrà chiarire meglio quello che è successo e come è morta la ragazza.

Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di sicurezza del supermercato dove i due avevano fatto la spesa. Sacchetti di quel supermercato e resti di cibo sono stati trovati accanto al cadavere.

Ma nessun documento o il telefono, niente che potesse servire per l’identificazione. La ragazza trovata morta resta senza un nome, anche se si sospetta sia di nazionalità francese.