Gary Lineker sospeso dalla BBC per aver paragonato il governo ai nazisti: bufera sull'ex calciatore inglese

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Gary Lineker paragona i provvedimenti sugli immigranti del governo britannico a quelli della Germania nazista e scatena la bufera. Il commentatore ed ex centravanti della nazionale di calcio inglese è stato sospeso dalla Bbc dalla conduzione di “Mach of the day”, trasmissione di punta nel Regno unito del palinsesto sportivo del sabato. Il provvedimento dell’emittente pubblica sta però facendo gridare alla censura tanta parte dell’opinione pubblica inglese.

Il tweet sull’immigrazione di Gary Lineker

Non nuovo alle polemiche politiche con i conservatori, Gary Lineker, 62 anni, nei giorni scorsi era intervenuto sul dibattito parlamentare riguardo all’Illegal Migration Bill.

L’ex giocatore di Everton, Tottenham e Barcellona si era espresso sui provvedimenti in merito all’immigrazione del governo guidato dal conservatore Rishi Sunak e, in uno scambio su Twitter, aveva definito il piano del premier sul rimpatrio dei migranti dal Ruanda “una politica crudele, non molto diversa da quelle della Germania negli anni ‘30 contro le popolazioni più deboli”.

Le polemiche con il governo britannico

Le parole di Lineker sono state considerate come “un’offesa anche personale” dalla ministra dell’Interno, Suella Braverman, promotrice della legge in questione, che ha il “marito ebreo” che hanno avuto seguito con battibecco sul web fra l’ex campione e un’altra ministra di spicco, la Leader of the House Penny Mordaunt, dopo che questa aveva ironizzato sul presunto allineamento dell’opposizione laburista – pur critica sul paragone col nazismo – con un “rapinatore dell’area di rigore”.

Sollecitato da un giornalista a margine del vertice franco-britannico di Parigi con Emmanuel Macron, anche lo stesso premier Sunak ha risposto “a tutti i Lineker” che lo criticano di non avere intenzione di cambiare idea riguardo alla politica sull’immigrazione.

Fonte foto: ANSA L’ex centravanti della nazionale inglese e conduttore, Gary Lineker

La sospensione dalla Bbc

La Bbc ha valutato la “recente attività sui social media” di Lineker incompatibile con “gli standard di imparzialità” richiesti dall’emittente e il direttore generale Tim Davie ha sospeso il conduttore fino a quando non sarà trovato “un accordo”.

Rapporto attualmente difficile da ricucire con il personaggio televisivo più pagato dalla televisione pubblica britannica, dal contratto da oltre un milione di sterline. L’ex attaccante ha liquidato la bufera come “ridicola e sproporzionata”, ringraziando sui social chi lo sta sostenendo.