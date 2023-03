Si pagherà una tassa per entrare nel Regno Unito, anche per un solo giorno a Londra: quanto potrebbe costare

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Il governo britannico tasserà l’entrata nel Regno Unito. Dal 2024 per recarsi in territorio inglese bisognerà essere muniti di visto. Una misura che ricorda la legislazione statunitense, e che costerà una cifra ancora non specificata. Il governo di Londra è molto attivo sull’immigrazione, e ha anche presentato una legge contro gli sbarchi clandestini.

Regno Unito e immigrazione

Da quando ha lasciato ufficialmente l’Unione europea, il Regno Unito sta affrontando alcune difficoltà. La sua economia è stata l’unica a non crescere nel 2022 in Europa, e dalla Francia arrivano molti clandestini con piccole imbarcazioni attraverso la Manica.

Il governo del primo ministro Sunak ha puntato molto sull’immigrazione, presentando una legge che però è già contrastatissima nel paese.

Fonte foto: ANSA Il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak

Prevede che chi arriva illegalmente nel Regno Unito non possa richiedere asilo, e che possa essere immediatamente espulso nel paese di provenienza o in altri considerati sicuri come l’Uganda, in Africa centrale.

Cosa prevede la nuova norma

Oltre alla nuova legge sull’immigrazione, nel Regno Unito entrerà in vigore tra il 2023 e il 2024 un’altra norma, prevista da Brexit.

Dal prossimo anno tutti coloro che vorranno recarsi in Inghilterra, Galles, Scozia o Nord Irlanda per motivi diversi dallo studio o dal lavoro, necessiteranno di un visto.

Un sistema che sembra simile a quello dell’ESTA americano, e che rilascerà un lasciapassare valido per due anni.

I primi paesi per cui entrerà in vigore il visto saranno Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Oman, Bahrain e Giordania da febbraio del prossimo anno, seguiti poi dal resto del mondo.

Quanto potrebbe costare il visto per andare a Londra

Una delle peculiarità del visto per entrare nel Regno Unito è che, secondo quanto dichiarato dal primo ministro Sunak, avrà un costo.

Il governo britannico ha parlato di una piccola cifra, ma non ha rilasciato informazioni sufficienti per dedurre quale potrebbe essere l’importo preciso.

Data però la somiglianza del provvedimento con il sistema statunitense, si può ipotizzare un costo simile a quello dell’ESTA.

Richiedere il visto per gli Stati Uniti costa ad oggi 44,95 euro. Il rischio quindi è che dal 2024, ogni viaggio a Londra o in qualsiasi altra città del Regno Unito possa vedere il proprio prezzo aumentato di una cifra simile.