Gallarate, bambino di 2 anni travolto da auto: sbalzato dal passeggino, è grave

Un bambino di 2 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un’automobile mentre attraversava la strada con la mamma.

Cosa è successo

È accaduto nel pomeriggio di domenica 20 novembre a Gallarate, in provincia di Varese. Stando a quanto riportato dall’agenzia ‘ANSA’, la donna stava spingendo il passeggino su cui si trovava il bimbo, quando un’auto lo ha travolto, facendo sbalzare il passeggino sull’asfalto.

La madre del piccolo, che stava spingendo il passeggino, è rimasta illesa.

La dinamica dell’incidente

Sulla dinamica dell’incidente sta indagando la Polizia Locale. Padre e madre non hanno visto arrivare la Fiat Panda che ha centrato in pieno il loro bambino sul passeggino, mentre attraversavano la strada. L’autista dell’auto, una donna di 70 anni, a sua volta avrebbe detto di non averli visti.

L’automobilista, in uscita da una rotonda, non si sarebbe accorta della presenza della famiglia sulla carreggiata. La 70enne, come da prassi, è stata sottoposta ad alcol test.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, un’automedica e i medici rianimatori con l’elisoccorso. Il piccolo, intubato e trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Bergamo, ha riportato un grave trauma cranico.