Frontale nella notte tra due auto nel lucchese: grave una donna, morto sul colpo un 42enne

Il tragico incidente stradale ha avuto luogo nella tarda serata di martedì 7 febbraio nel comune di Capannori, in provincia di Lucca. Nello scontro ha perso la vita un uomo di 42 anni, Giovanni Valenti, mentre una giovane donna è ricoverata in gravi condizioni in prognosi riservata.

L’incidente nella notte

Lo scontro, avvenuto tra una Citroen C3, sulla quale viaggiava un uomo, e la Dacia Sandero guidata da Martina Del Dotto, una donna di 24 anni, ha avuto luogo intorno alle 23:30 di martedì 7 febbraio, in via della Madonnina a Lunata, nel comune di Capannori, in Provincia di Lucca.

Un impatto violento, con cause e dinamica ancora tutte da capire, che non ha lasciato scampo al 42enne alla guida della C3.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il luogo dove è avvenuto l’incidente, in via della Madonnina a Lunata, nel comune di Capannori

L’uomo, originario di Lucca ma residente a Capannori, è morto sul colpo, mentre la ragazza è stata ritrovata in gravi condizioni dai soccorritori.

L’arrivo dei soccorsi

A stretto giro si è messa in moto la macchina dei soccorsi, con i sanitari dell’automedica di Lucca e delle ambulanze di Lucca e della Misericordia di Capannori inviate dal 118 accorsi sul posto.

Per l’uomo, purtroppo, gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso, nonostante i disperati tentativi di rianimarlo.

Per la 24enne invece, estratta dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Lucca, è immediatamente scattato il codice rosso all’ospedale San Luca di Lucca, dove è attualmente ricoverata in gravi condizioni e in prognosi riservata.

Una dinamica ancora da chiarire

Sul luogo dell’incidente sono giunti per i rilievi del caso anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Lucca, che ora proveranno a fare luce sulla dinamica dell’incidente che ha portato alla morte del 42enne.

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che uno dei due conducenti, per cause ancora tutte da definire, abbia perso il controllo della propria vettura, finendo per scontrarsi frontalmente con l’automobile in arrivo in senso opposto.

E nonostante i continui tentativi di migliorare la sicurezza delle strade e degli autisti, quella dei morti in incidenti automobilistici continua a essere una piaga difficile da debellare. Nel solo mese di gennaio sono state decine le vittime, in diversi casi anche molto giovani, causate dagli incidenti che avvengono sulle nostre strade.