Foggia, rintracciate Rebecca e Martina: stanno bene, le due adolescenti erano scomparse da due giorni

Tutto bene quel che finisce bene. Rebecca e Martina, le due adolescenti foggiane che per due giorni avevano fatto perdere le loro tracce gettando nell’ansia le rispettive famiglie, sono state rintracciate nel tardo pomeriggio mercoledì 16 novembre.

Rintracciate le due adolescenti scomparse

Le giovani, rispettivamente di 15 e 16 anni, secondo quanto riportato da Foggia Today, si sarebbero fatte vive telefonicamente, con i familiari, da Napoli.

Le due adolescenti, infatti, avrebbero raggiunto il capoluogo campano nelle 48 in cui hanno fatto perdere le loro tracce.

Dalle prime informazioni raccolte, le ragazze starebbero bene e in buone condizioni di salute.

Due giorni senza lasciare traccia

I genitori avevano denunciato la scomparsa alla polizia.

Stando ad una prima ricostruzione le due adolescenti avrebbero preso un treno per Bari e sarebbero scese alla stazione di Cerignola nel foggiano, per poi raggiungere Napoli, in qualche modo.

Fonte foto: Virgilio Notizie Le due adolescenti avrebbero raggiunto in treno la stazione di Cerignola: poi, in qualche modo, sono arrivate a Napoli

Dal giorno della scomparsa però i telefoni cellulari delle due ragazze risultavano spenti. Sul web la mamma di Rebecca ha lanciato un appello.

Non è il primo episodio

Secondo quanto riferito dall’Ansa, le due adolescenti sono state trovate dai carabinieri di Casalnuovo di Napoli.

Nella serata di mercoledì 16 novembre una delle due ha postato una foto sul suo profilo Instagram che ritrae due mani, la sua e quella dell’amica, in segno di vittoria accompagnata dalla didascalia “Siamo vive”.

A quanto si apprende, le due non sono nuove agli allontanamenti volontari da casa.