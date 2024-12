Studentessa italiana accoltellata a Oslo dall'ex fidanzato, aggressione dove lavora la giovane: arrestato

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Una studentessa italiana è stata accoltellata nel fast food dove lavora a Oslo, in Norvegia. Ad aggredire la 21enne originaria di Firenze con ripetuti fendenti alla carotide sarebbe stato l’ex fidanzato, un norvegese di origini indiane. La vittima è ricoverata in rianimazione ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. In ospedale, trattenuto in stato di fermo, anche l’aggressore, rimasto ferito durante l’attacco.

Studentessa accoltellata a Oslo

La vittima è Martina Voce, una giovane di 21 anni, originaria di Firenze e trasferitesi da qualche tempo in Norvegia per motivi di studio.

La giovane fiorentina è una studentessa lavoratrice, e ricopre il ruolo di general manager in un locale della capitale norvegese Oslo.

Nella serata di venerdì 20 dicembre, è stata aggredita durante l’orario di lavoro da un uomo che l’ha più volte colpita con un coltello alla gola.

La donna si trova attualmente ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

“L’ospedale si trova per fortuna a cinque minuti dal luogo di lavoro dove è avvenuta l’aggressione” ha spiegato lo zio, l’avvocato Antonio Voce, repentinamente volato a Oslo.

Se i soccorsi non fossero accorsi immediatamente, hanno spiegato i medici, la ragazza sarebbe potuta morire sul posto.

Martina Voce è stata sottoposta a una prima operazione di 7 ore e si trova in prognosi riservata.

L’aggressione in un fast food

L’aggressione è avvenuta all’interno del fast food di Oslo dove la ragazza lavora, durante l’orario di apertura del locale.

Presenti al momento dell’aggressione anche tre colleghi della vittima, due uomini e una ragazza, che hanno tentato di fermare l’uomo armato.

“L’ha aggredita senza averle dato il tempo di reagire” e le coltellate si sono interrotte solo all’arrivo dei colleghi di Voce.

Nella colluttazione l’aggressore è rimasto ferito e per questo condotto in ospedale, dove si trova attualmente in stato di fermo.

L’aggressore è l’ex fidanzato

Sarebbe stato l’ex fidanzato della vittima ad aggredirla. Un ragazzo norvegese di origini indiane, informatico di 24 anni.

La ragazza aveva interrotto la storia un paio di mesi prima e, inizialmente, l’uomo sembrava aver accettato la sua scelta.

Inaspettatamente si è però presentato sul luogo di lavoro per incontrare la ragazza, aggredendola con un coltello.

I parenti hanno sporto denuncia presso la Procura di Roma, competente per le questioni che riguardano gli italiani al di fuori del territorio nazionale.

“L’Ambasciata italiana – ha affermato Antonio Voce al Corriere Fiorentino – ci è stata vicina e continua a esserci vicina”.