Foggia, l'elicottero sparito nel nulla è stato ritrovato: non ci sono sopravvissuti. Chi sono le vittime

È stato ritrovato tra San Severo ed Apricena l’elicottero disperso dalla mattinata di sabato 5 novembre in provincia di Foggia. Lo ha reso noto il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese. Le 7 persone a bordo, stando a quanto riportato dall’agenzia ‘Ansa’, sarebbero tutte decedute. Tra loro c’era anche una ragazzina di 13 anni (e non due bambini, come comunicato in un primo momento).

La zona del ritrovamento dell’elicottero

La zona del ritrovamento dell’elicottero è Castelpagano di Apricena, in un’area rurale.

Alle ricerche hanno preso parte anche i Vigili del Fuoco con squadre a terra e un elicottero del comando di Pescara.

🔴 In corso le ricerche di un elicottero con 5 persone a bordo di una ditta privata che ha interrotto il contatto radio nella zona di Apricena (FG). Sulla zona squadre dei #vigilidelfuoco e l’elicottero del reparto volo di Pescara [#5novembre 12:20] — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 5, 2022

La ricostruzione

L’elicottero scomparso è della compagnia ‘Alidaunia’, in servizio sulla tratta Foggia-Vieste-Isole Tremiti. L’allarme è scattato alle 10,30, un’ora dopo il decollo dall’arcipelago pugliese avvenuto alle ore 9,20. L’ultimo contatto avuto dall’elicottero è stato nella zona tra Apricena e San Severo, sul basso Gargano, area sulla quale era in corso un temporale.

Chi sono le vittime

A bordo dell’elicottero c’era anche un medico della postazione del 118 presente alle Isole Tremiti, che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro. Lo ha confermato il sindaco dell’arcipelago a largo del Gargano Peppino Calabrese.

Le sue parole’: “Il medico aveva appena terminato il turno di lavoro e ha deciso di prendere l’elicottero anziché la nave per le condizioni meteo marine avverse. Qui da noi si è abbattuta una fitta nebbia. Il primo cittadino ha poi precisato che “l’ultimo contatto con il velivolo lo si è avuto nel territorio tra San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis. La nostra comunità è sotto choc. Non era mai successo prima una cosa del genere in 30 anni di servizio”.

Tra le vittime, ha riferito ancora l”Ansa’, ci sono 4 turisti sloveni, tutti componenti di una stessa famiglia: Bostjan Rigler, Jon Rigler, MatejaCurk Rigler e Liza Rigler (di 13 anni, unica minorenne). La famiglia, di Lubiana, era arrivata venerdì alle Tremiti e sarebbe dovuta rientrare a Foggia già in serata ma a causa delle condizioni cattive del tempo il viaggio era stato rinviato a sabato.

A bordo c’era anche Maurizio De Girolamo, di 64 anni, medico del 118 che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro alle Tremiti, e i piloti Luigi Ippolito e Andrea Nardelli. Le squadre di soccorso stanno giungendo nel punto dove l’elicottero è stato individuato.