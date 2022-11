Foggia, 21enne ucciso con quattro colpi di pistola: orrore in un giardino pubblico, 17enne si autodenuncia

Omicidio a Foggia perpetrato con una pistola calibro 22. Con l’esplosione di quattro colpi, Nicola Di Rienzo, giovane di 21 anni, è stato freddato nel pomeriggio di domenica 27 novembre.

L’aggressione in un giardino pubblico

La mortale aggressione, come riferisce Il Corriere della Sera, è avvenuta in un giardino pubblico che si trova in via Saragat a pochi metri da una parrocchia dove, al momento dell’uccisione, si stava celebrando la messa.

La pista degli investigatori

Gli agenti della squadra mobile che seguono il caso stanno interrogando un 17enne del posto. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate sulla vicenda, pare che il ragazzo di 17 anni abbia ucciso il 21enne e poi si sarebbe presentato spontaneamente in questura per autodenunicarsi.

Fonte foto: ANSA Un’immagine del luogo in cui si è consumato l’omicidio

Secondo una primissima ricostruzione, alla base dell’omicidio ci sarebbero questioni di natura passionale.

Per ora, gli investigatori escludono che l’uccisione sia legata a un regolamento di conti della criminalità organizzata.

La vittima sarebbe stata rincorsa dal suo assassino per un centinaio di metri prima di accasciarsi al suolo senza vita.

A Foggia 15 omicidi nel 2022

Dall’inizio dell’anno, a Foggia e provincia, si sono registrati 15 omicidi: cinque nella sola città capoluogo e tre (quello di questa sera, prima ancora San Severo e Orta Nova) i crimini a sfondo passionale.