Foggia, frontale terrificante tra un furgone e un camion: tre persone morte, autista del tir sotto choc

Altra tragedia sulla strada: nel pomeriggio di venerdì 25 novembre, a Chieuti (comune in provincia di Foggia). per cause ancora da accertare, si è verificato un terrificante ‘frontale’ sulla Statale 16.

Frontale tra un furgoncino e un camion, ci sono vittime

L’impatto devastante – come riferiscono La Gazzetta del Mezzogiorno – ha coinvolto un furgoncino e un camion. L’urto tra i due mezzi è stato violentissimo, con la parte anteriore del furgoncino che è andata totalmente distrutta. Al momento, le vittime accertate tre. Avevano 22, 39 e 49 anni ed erano tutti operai di San Severo. Illeso e sotto choc l’autista del tir, un uomo di 60 anni di Petaccio (Campobasso).

L’intervento dei soccorsi

Sul posto è stato necessario l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco, arrivate dai distaccamenti di San Severo e Chieuti. Non appena sono giunte sul luogo del dramma hanno iniziato a districarsi tra le lamiere dei mezzi, oltre a mettere in sicurezza la zona.

Terribile schianto frontale tra un furgoncino e un mezzo pesante al km 608 sulla statale 16, in territorio di Chieuti, tra il Ponte del fiume Saccione e il bivio per la località pugliese. Ci sarebbero alcune vittime, si parla di almeno due.https://t.co/Z8DL6gW0pV pic.twitter.com/DyOI3yC7jv — Gazzetta San Severo (@SanSeveroNews) November 25, 2022

Alla polizia stradale il compito di effettuare i rilievi del caso, mentre i carabinieri sono impegnati a regolare il traffico veicolare nella zona interessata dal sinistro che risulta allo stato scorrevole.

Tragedia stradale anche a Capoterra

Nelle scorse ore, più precisamente nella mattinata di venerdì 25 novembre, si è registrato un altro drammatico incidente stradale. Luogo della tragedia Capoterra, comune del Cagliaritano.

Una vettura, per motivi ancora da accertare definitivamente (si ipotizza che ci sia stata una mancata precedenza), è finita contro la parte posteriore di un camion. A bordo dell’auto c’erano due donne: una di 42 anni e una 92enne. Quest’ultima è deceduta sul colpo, mentre la prima è stata trasportata in ospedale.

L’uomo che guidava il mezzo pesante, un 64enne, è rimasto illeso.