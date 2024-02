Fiorello sulle accuse di censura a Mara Venier: "Un errore la velina". Poi il graffio a FdI, appello a Meloni

Forse ti può interessare

FdI di Giorgia Meloni contro la gag di John Travolta a Sanremo 2024: il caso potrebbe finire in Parlamento

Il ballo del Qua Qua di John Travolta potrebbe addirittura finire in Parlamento: il centrodestra, con in testa FdI di Giorgia Meloni, non avrebbe gradito la gag vista a Sanremo 2024