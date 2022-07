Femminicidio in provincia di Como, uomo di 37 anni uccide donna a coltellate in preda a un raptus di gelosia

Femminicidio all’alba di lunedì 25 luglio a Cadorago, in provincia di Como. Un italiano di 37 anni ha ucciso a coltellate la compagna di 38 nel loro appartamento al culmine di una lite domestica.

Arrestato un uomo di 37 anni

A chiamare i Carabinieri di Cantù, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati i vicini di casa allarmati dalle urla. Quando i militari sono entrati in casa hanno trovato la donna priva di vita e l’uomo in stato di choc.

Il 37enne è stato arrestato in flagranza di reato e portato in caserma.

Ferite fatali per la donna

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a scatenare la furia omicida dell’uomo sarebbe stata la gelosia.

L’allarme è scattato all’alba di lunedì 25 luglio 2022, intorno alle ore 5 del mattino. Sul posto sono giunte un’ambulanza e un’automedica, ma per la donna non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Un femminicidio al giorno

Per la donna, le profonde ferite subite poco prima e provocate da un coltello nel raptus di gelosia del 37enne sono state fatali. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, infatti, la donna era già morta.

Il comune di Cadorago, in Provincia di Como, teatro del femminicidio

Si tratta dell’ennesimo caso di femminicidio in Italia. Come ha scritto il criminologo Antonello Leggiero, dall’inizio del 2022 sono state uccise quasi 50 donne (in alcuni contesti criminosi, l’omicidio addirittura è stato duplice) con una media sconcertante di quasi un femminicidio al giorno.

Il comune denominatore di questi orrendi crimini è da ricercare sempre in disturbi della personalità se non addirittura in franchi disturbi psichiatrici (spesso allo stato latente e non riconosciuti), dai quali sono affetti i soggetti omicidi in questione. Il 2 luglio, un caso di femminicidio è stato registrato a in Calabria, nella provincia di Cosenza. Anche in quel caso la vittima, una pensionata di 71 anni, è stata uccisa a coltellate.