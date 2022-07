Femminicidio a Cosenza, vittima una pensionata di 71anni: uccisa a coltellate a Mandatoriccio

Ennesimo caso di femminicidio. Il delitto è avvenuto in Calabria, nella provincia di Cosenza. La vittima, una pensionata di 71 anni, è stata uccisa a coltellate.

Ecco cosa sappiamo dell’accaduto e chi è il principale sospettato dell’omicidio.

Uccisa a coltellate a Cosenza, la dinamica e cosa sappiamo dell’accaduto

La vittima si chiamava Domenica Caligiuri ed era residente nel cosentino, a Mandatoriccio. Era una pensionata di 71 anni. I carabinieri l’hanno trovata riversa sul letto della propria abitazione, già morta.

Innumerevoli coltellate le hanno devastato il torace e l’addome. Il corpo era riverso in un lago di sangue.

Pensionata trovata morta a Mandatoriccio, l’allarme dei parenti: frequenti le liti con il marito

A dare l’allarme sono stati i parenti, che, fin dai primi momenti di mancata risposta della donna, in seguito alle numerose chiamate, sono apparsi preoccupati.

Con il marito, era cosa nota, le liti erano molto frequenti.

Femminicidio in Calabria: chi è il principale sospettato. Non era sul posto al momento del rinvenimento del corpo

Proprio l’uomo è attualmente sotto la custodia dei carabinieri, coordinati dalla procura di Castrovillari. Il coniuge non è stato trovato sul luogo del delitto, né è stato lui a rivolgersi in prima istanza alle forze dell’ordine per dare l’allarme.

Secondo quanto trapela nelle ore immediatamente successive alla scoperta dell’omicidio, l’uomo avrebbe tentato di negare tutto dinanzi agli investigatori, per i quali resterebbe comunque il principale indiziato.

Ancora poca chiarezza per quanto riguarda il movente del femminicidio: forse si sarebbe trattato dell’ennesima, furiosa lite tra i due.

L’interrogatorio dell’uomo è tuttora in corso.