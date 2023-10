Fedez ospite della GialappaShow dopo il ricovero e l'operazione: persi 10 chili, come sta il rapper

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Fedez è in ripresa, ma mostra ancora gli strascichi del malore che lo ha costretto a un ricovero d’urgenza e a un intervento salvavita. Il rapper è tornato a mostrarsi ai fan tramite le stories di Instragram e partecipando come ospite al GialappaShow su Tv8.

Fedez dimagrito di 10 chili

In una delle storie di Instagram Fedez ha annunciato: “Oggi ho il secondo emocromo. Non so se mi avete visto ma ho perso 10 chili“.

“… nell’ultimo mese e mezzo”, ha aggiunto preoccupata la moglie Chiara Ferragni.

Fonte foto: ANSA Fedez e Chiara Ferragni durante il photocall di presentazione della trasmissione televisiva “The Ferragnez” a Milano, 17 maggio 2023.

“Speriamo nell’emocromo di oggi”, ha poi concluso il rapper incrociando le dita.

Emocromo quasi al valore corretto

In un video successivo la coppia è apparsa distesa su un divano e decisamente più rilassata.

“Emocromo quasi al top!”, ha annunciato Fedez.

“Quasi” perché il valore corretto sarebbe 14 mentre il rapper ha attualmente l’emocromo a 12.

“Infatti ho già un colorito un po’ meno cadaverico”, ha aggiunto.

“Appena arrivo a 14 cosa succede?”, ha domandato scherzando. “Starai più in forma”, ha risposto Chiara Ferragni.

“Ah, ok… non vinco niente? Non vinco nemmeno un bacio di fronte alle telecamere di Instagram?”, ha domandando Fedez baciando la guancia della moglie.

Nei giorni passati, dopo la sua dimissione dal Fatebenefratelli Fedez si era rivolto ai fan invitandoli a donare il sangue.

Come da lui stesso ammesso, senza numerose trasfusioni non sarebbe riuscito a sopravvivere all’emorragia interna causata da alcune ulcere.

Il suo appello ha centrato nel segno: l’Avis Lombardia ha parlato di centinaia di persone in fila per donare sangue, con un’affluenza di dieci volte superiore a quelle di una normale domenica.

Fezez ospite al GialappaShow

Le stories dei Ferragnez hanno poi mostrato anche uno sketch comico fra Fedez, Madre e Jean Claude di Sensualità a Corte.

“Preparati, una prova attoriale da Oscar”, ha annunciato Fedez alla moglie che assisteva accanto a lui con indosso una maschera di bellezza per il viso.

Fedez ha mostrato la gag e il dietro le quinte con il green screen.

“Piacere di conoscervi, Fedesss!”, esordisce Madre.

“Veramente sarebbe Fedez, con la zeta…”, puntualizza il cantante.

“Fedesss, Fedez… che importa? Quello che importa è essere qui adesso… io e voi… con questi muscoletti guizzanti…”, replica Madre puntando l’indice sul petto di Fedez. E così via…

Nel weekend precedente il rapper era andato a Manchester per il concerto dei Blink 182, una delle sue band preferite.