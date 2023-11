Federica Sciarelli chiede scusa alla madre di Elisa Claps in diretta tv a Chi l'ha visto: cos'ha detto

Una presa di posizione forte e decisa, quella di Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l’ha visto, che nel corso dell’ultima puntata ha voluto dire la sua a proposito delle polemiche che hanno fatto seguito la riapertura della chiesa dove per 17 anni è rimasto nascosto il cadavere di Elisa Claps, porgendo le sue scuse alla madre della ragazza per il cui omicidio venne arrestato Danilo Restivo.

Il ritrovamento di Elisa Claps

Elisa Claps era una studentessa 16enne di Potenza, che scomparve il 12 settembre 1993, dopo essere stata vista per l’ultima volta nella chiesa della Santissima Trinità del capoluogo lucano.

Per 17 anni tra indagini, depistaggi e numerosi buchi nell’acqua della ragazza non si seppe più nulla, fino a quando, il 17 marzo 2010, il suo corpo venne ritrovato da alcuni operai proprio in fondo al sottotetto della chiesa potentina.

Fonte foto: ANSA Elisa Claps, 16enne uccisa a Potenza, il cui corpo è stato ritrovato 17 anni dopo la scomparsa nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità del capoluogo lucano

Quella chiesa è stata a più riprese definita da Filomena Iemma, madre di Elisa Claps, la “tomba di mia figlia”, e di recente ha dato vita a numerose polemiche per la decisione della diocesi di Potenza di riaprire l’edificio alle celebrazioni. Una scelta che aveva sconvolto la signora Filomena, e sulla quale è ora intervenuta anche Federica Sciarelli.

Le parole di Federica Sciarelli

Nel corso dell’ultima puntata di Chi l’ha visto, andata in onda mercoledì 8 novembre, la conduttrice Federica Sciarelli ha ricordato che la scorsa domenica “è stata celebrata la messa nella chiesa della Santissima Trinità. Ricordo che per 17 anni è stata lì dentro Elisa Claps. Qualcuno si ostinava a dire che era scomparsa volontariamente”.

“La diocesi di Potenza aveva detto che il presidio si sarebbe svolto nel più religioso silenzio, così non è stato – ha poi continuato la Sciarelli – e la funzione religiosa è stata disturbata da cori, fischi e canti. Questo è quello che hanno scritto quelli della diocesi. La messa è stata disturbata, scrivono loro”.

“È così, la funzione religiosa è stata disturbata – ha detto la conduttrice – ma da un moto spontaneo di rabbia e soprattutto di solidarietà con la famiglia Claps. Come dar torto a quelle persone giovani, adulte, anziane, famiglie forse cattoliche, perché c’è una frattura in quella comunità. Uno spacco difficile da rimarginare”.

Le scuse alla famiglia Claps

Negli anni precedenti, Chi l’ha visto ha a più riprese tentato di tenere accesi i riflettori sulla vicenda, con la conduttrice Sciarelli che si è più volte interessata del caso, e che oggi sente di dovere delle scuse alla famiglia Claps.

“Impossibile rimuovere quello che è successo. ‘Per una volta avessero il coraggio di chiedere scusa a mamma Filomena’ ha detto il fratello di Elisa, Gildo. Io e tutti voi che ci avete seguito negli anni, che siamo una comunità, ce la sentiamo di dire: io chiedo scusa a mamma Filomena” ha detto la conduttrice nel corso della puntata.

Per l’omicidio della giovane potentina venne condannato a trent’anni di carcere Danilo Restivo, che sta però scontando un ergastolo in Inghilterra (dove era andato a vivere) per un secondo delitto, quello della vicina di casa Heather Barnett. Sul caso Claps ci sono ancora diverse inchieste aperte, che cercano di chiarire i dettagli di una vicenda della quale non è ancora stata detta tutta la verità.