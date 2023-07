Esplosione a Johannesburg in Sudafrica fa crollare una strada: un morto e oltre 40 feriti, auto capovolte

È di un morto e almeno 48 feriti il bilancio della violenta esplosione che ha scosso il centro di Johannesburg, la più grande città del Sudafrica. Si pensa che lo scoppio che ha squarciato strade e marciapiedi sia da imputare a una fuga di gas, anche se la causa non è stata al momento confermata.

L’esplosione è avvenuta nella serata di mercoledì 19 luglio nell’orario in cui le persone erano di ritorno dal lavoro.

La deflagrazione ha bruscamente spostato decine di veicoli posteggiati, alcuni dei quali sono stati letteralmente sbalzati in aria per poi ricadere con violenza al suolo.

At least one person was killed and dozens injured after an explosion hit Johannesburg’s central business district, toppling minibus taxis, creating a crack in the road and sending pedestrians running away from the blast. The cause of the explosion has not yet been confirmed pic.twitter.com/7LOugWZcHc

— Reuters (@Reuters) July 21, 2023