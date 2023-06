Esplosione in un ristorante in Cina a causa di una fuga di gas: bilancio tragico, numerose vittime e feriti

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Una violenta esplosione, probabilmente dovuta a una fuga di gas, ha devastato un ristorante in Cina, nella città di Yinchuan. Il bilancio è drammatico, con almeno 31 vittime e numerosi feriti in condizioni critiche. Il presidente Xi, appresa la notizia, ha fatto sapere di aver chiesto di mettere in campo tutti gli sforzi possibili “per proteggere efficacemente la vita e la proprietà delle persone”.

Esplosione in un ristorante cinese

A poche ore di distanza dall’esplosione avvenuta al 5° arrondissement a Parigi, anche la Cina è stata coinvolta in una tragedia simile. A Yinchuan, città nel nord-ovest del Paese, un noto ristorante specializzato in barbecue è stato coinvolto in una violenta deflagrazione che ha devastato il locale a causa di una probabile fuga di gas.

Secondo quanto si apprende dall’agenzia Xinhua, l’esplosione è avvenuta alle 20.40 locali e ha avuto luogo presso il Fuyang Barbecue Restaurant, in una zona residenziale del centro di Yinchuan.

Il grave incidente si è verificato alla vigilia dei tre giorni di festa del Dragon Boat Festival, quando in Cina è abitudine uscire, socializzare e festeggiare nei locali.

Vittime e feriti

Secondo un primo bilancio sarebbero 31 le vittime accertate nell’esplosione. Ma i numeri potrebbero crescere a causa nei feriti ricoverati in gravissime condizioni.

Stando a quanto riferito dai media cinesi, infatti, diverse sarebbero le persone trasportate d’urgenza in ospedale in condizioni critiche. Due persone, sottolinea Xinhua hanno riportato gravi ustioni e altre due invece sono state ricoverate con ferite minori o tagli provocati dai vetri volanti dopo l’esplosione.

I soccorsi e il messaggio di Xi

Sul posto si sono immediatamente precipitate le forze di soccorso, con dozzine di pompieri che si sono messi all’opera nel tentativo di sedare l’incendio conseguente all’esplosione. Numerose anche le ambulanze giunte sul posto, come le forze di polizia per bloccare la zona al traffico per permettere ai soccorsi di lavorare in tranquillità.

Appresa la notizia della drammatica esplosione al Fuyang Barbecue Restaurant di Yinchuan, il presidente Xi Jinping ha chiesto di mettere in campo tutti gli sforzi possibili per “curare i feriti e rafforzare la gestione della sicurezza nelle industrie e nei settori chiave per proteggere efficacemente la vita e la proprietà delle persone”. Ha inoltre chiesto di accertare la causa dell’incidente il prima possibile e ritenere le persone interessate responsabili in conformità con la legge..

Il Ministero per la gestione delle emergenze ha dichiarato che i servizi di soccorso locali hanno inviato sul posto più di 100 persone e 20 veicoli in seguito all’esplosione.