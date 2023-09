Esplode una bombola di gas in casa a Casoria, vicino Napoli: grave un uomo di 53 anni, evacuate 4 famiglie

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Nuovo grave incidente domestico in Italia: è successo a Casoria, nei pressi di Napoli. Una bombola di gas sarebbe esplosa in un appartamento provocando ingenti danni e soprattutto ferendo un uomo, trasportato d’urgenza in ospedale.

L’esplosione in via Padre Ludovico da Casoria

Stando a quanto riportato dalle cronache locali, tutto è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 17 settembre, in via Padre Ludovico da Casoria 46 a Casoria, comune che fa parte della città metropolitana di Napoli.

I soccorsi sono stati chiamati qui a causa di un’esplosione, con tutta probabilità di una bombola di gas presente in una delle abitazioni del palazzo. Lo scoppio ha provocato grossi danni alla struttura e soprattutto investito in pieno un uomo di 53 anni.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona dove è esplosa la bombola di gas nella palazzina

Originario del Burkina Faso, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli in codice rosso: ha riportato gravissime ustioni.

Evacuate quattro famiglie dalla palazzina

Come succede spesso in questi casi, le autorità hanno subito provveduto a verificare lo stato dell’immobile. I carabinieri della compagnia di Casoria e i vigili del fuoco, dopo i rilievi, hanno dichiarato inagibile l’appartamento e lo hanno sequestrato.

Stessa sorte è toccata all’intera palazzina, sottoposta a indagini da parte dei carabinieri. I quattro nuclei familiari che vi abitano, per un totale di 6 persone, sono stati sgomberati. Gli appartamenti sono sulla verticale di quello dove è avvenuta l’esplosione, si apprende, e ne andrà valutata la staticità.

Pochi giorni fa un caso simile a Casarza Ligure

Quanto accaduto non è nuovo alle cronache italiane. Solo pochi giorni fa, a Casarza Ligure, l’esplosione di una bombola di gas in una palazzina ha provocato grossi danni anche ad edifici limitrofi.

Miracolosamente, in questo caso non ci sono stati feriti: due ragazze sono rimaste sotto choc a causa della violenta esplosione in via Sottanis, ma niente di più. Non è andata altrettanto bene a una famiglia in vacanza vicino ad Olbia.

Lo scoppio della bombola di gas nel loro camper parcheggiato in un campeggio, ha causato la morte di un bambino di 10 anni. Il padre, invece, è rimasto gravemente ustionato e la madre comprensibilmente sotto choc. L’esplosione ha provocato un incendio e coinvolto anche alcuni bungalow vicini e la vegetazione circostante.