Esplosione di una bombola a Casarza Ligure devasta la palazzina, illese le persone all'interno: "Un miracolo"

Una bombola di gas è esplosa all’interno di una palazzina in provincia di Genova, una detonazione così violenta da arrecare danni agli edifici vicini. Tre persone presenti nell’immobile al momento dello scoppio, nessuna delle quali sarebbe rimasta ferita.

L’esplosione a Casarza Ligure

La violenta esplosione è avvenuta nella tarda mattinata di oggi – mercoledì 6 settembre – poco prima delle ore 13, in un fondo di una palazzina in via Sottanis, a Casarza Ligure, comune facente parte della città metropolitana di Genova, in Liguria.

Secondo le prime ricostruzione, ad esplodere sarebbe stata una bombola di gas. Lo scoppio sarebbe avvenuto mentre nello stabile di tre piani erano presenti tre persone, due ragazzine e un adulto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Casarza Ligure, il comune nel quale una bombola di gas è esplosa all’interno di una palazzina di tre piani, fortunatamente senza causare feriti

Il boato dell’esplosione è stato avvertito in tutto il comune, e lo spostamento d’aria che è stato generato ha raggiunto gli immobili limitrofi, mandando in frantumi i vetri di numerose finestre.

L’arrivo dei soccorsi

In breve tempo sul luogo dell’esplosione sono accorsi il personale sanitario con un’ambulanza della Croce rossa di Riva Trigoso, da dove sono giunti anche i carabinieri. Oltre a loro anche la polizia locale, i vigili del fuoco di Chiavari e il sindaco di Casarza Ligure, Giovanni Stagnaro.

Le tre persone presenti nello stabile, le due ragazzine e un adulto, loro parente, sono rimaste illese nell’esplosione, anche se le due giovani sarebbero rimaste sotto shock per l’accaduto.

L’equipaggio medico dell’ambulanza ha difatti cercato di tranquillizzare le due adolescenti, mentre la polizia locale si occupava della chiusura del tratto di strada contiguo la palazzina, così da mettere in sicurezza la zona e permettere a soccorritori, pompieri e carabinieri di procedere alle operazioni necessarie in tranquillità.

Le parole del sindaco di Casarza

Come riportato da ANSA, dato che l’esplosione è stata abbastanza violenta da danneggiare gli edifici vicini, per il sindaco del comune ligure “è un miracolo che non ci sono stati feriti”.

“I vigili del fuoco hanno posto lo stabile sotto sequestro – ha poi continuato il sindaco – per poter eseguire le perizie di stabilità delle strutture”.

Sono infatti ancora in corso i rilievi dei pompieri, che stanno controllando i danni riportati dalla struttura e dall’appartamento sovrastante e causa della detonazione di una bombola di gas che si trovava in uno dei depositi della palazzina. Ancora tutte da chiarire le cause dell’esplosione, che potranno essere definite solo una volta terminate le indagini dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.