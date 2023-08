Potente esplosione fa tremare il quartiere San Donato di Bologna: auto danneggiate e un ferito

Un poderoso boato ha fatto tremare il quartiere San Donato di Bologna giovedì 31 agosto 2023, intorno alle quattro di pomeriggio.

Sul posto vigili del fuoco e sanitari del 118

In un negozio in via Argia Magazzari, poco dopo le 16, c’è stata un’esplosione che è stata udita in quasi tutta la zona del quartiere.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e il 118.

Fonte foto: ANSA

La dinamica dell’esplosione

Secondo la prima ricostruzione riferita dal Resto del Carlino, la deflagrazione sarebbe stata talmente intensa da staccare la serranda e proiettarla verso alcune macchine in sosta, danneggiandole.

Da quanto emerso un uomo sarebbe rimasto ferito, riuscendo a uscire appena in tempo dal locale – in fase di restauro -, di corsa con i pantaloni in fiamme.

Resta da accertare quale sia la causa che ha portato all’esplosione. La strada in cui si è verificato l’incidente è stata momentaneamente chiusa in via preventiva.

La tragedia di Olbia: esploso un camper, morto un bimbo

La cronaca italiana, nelle scorse ore, ha riferito di un altro grave caso relativo a una esplosione. In un campeggio di Bados, località balneare tra Olbia e Golfo Aranci, un bambino di 10 anni ha perso la vita a causa di un’esplosione di un camper. Ferito gravemente il padre.