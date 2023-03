Enrico Carbonara morto solo in casa per un malore improvviso: nessuno l'ha soccorso, la moglie era ricoverata

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

È morto a 48 anni per un malore che l’ha colto all’improvviso nella notte, senza che nessuno potesse soccorrerlo. Enrico Carbonara, dipendente della Sanofi Aventis di Scoppito (L’Aquila), si trovava da solo nella sua abitazione. La moglie non era con lui perché ricoverata in ospedale. Come riporta Il Messaggero, i colleghi dello stabilimento sono rimasti profondamente colpiti dalla prematura scomparsa di un lavoratore stimato e benvoluto.

Il malore

Come riferiscono le testate locali, Carbonara si sarebbe sentito male senza preavviso nella notte tra sabato e domenica. Una fatalità resa ancora più avversa dal fatto che in quel momento la moglie non era accanto a lui, ma si trovava in ospedale per un intervento di routine. È probabile che il 48enne sia stato stroncato da un malore fulminante.

Tanti i messaggi di sostegno e vicinanza arrivati alla famiglia, anche attraverso i social. A piangere Enrico Carbonara non sono solo i suoi amici e parenti, ma anche i tanti colleghi dello stabilimento di Sanofi Aventis, che lo conoscevano e stimavano e che hanno voluto dedicargli oggi un minuto di silenzio.

Fonte foto: Tuttocittà.it Scoppito, a pochi chilometri da L’Aquila, dove lavorava Enrico Carbonara

I messaggi di cordoglio

“Ho lavorato per 22 anni in mensa alla Sanofi” è la testimonianza di Luciana su Facebook “Enrico veniva a pranzo tutti i giorni (amava i miei gnocchi). È stata sempre una persona molto gentile, educato. Amava molto la sua famiglia. Nessuno potrà colmare la sua assenza, siate orgogliosi di aver avuto a fianco una persona speciale, vivrà per sempre nei vostri cuori” è il messaggio in risposta alle preghiere chieste dalla famiglia.

I funerali

I funerali si sono svolti nel pomeriggio di martedì 21 marzo, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Francesco a Pettino.

Carbonara lascia la moglie Daniela, il figlio piccolo e la sorella Monica.

La tragedia è avvenuta a circa un mese da quella di Carmagnola, dove una donna è morta in casa dopo un malore.