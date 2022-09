Elezioni, scoppia il caso nel M5S: Beppe Grillo salta la presentazione del programma, mistero sull'assenza

Beppe Grillo non sarà presente all’evento di lancio del programma del M5S. L’appuntamento si svolgerà nelle prossime ore a Roma, ma il cofondatore del Movimento non ci sarà.

Il forfait di Beppe Grillo

“L’Elevato vi tiene a fare sapere che sarà presente con il cuore”, riferisce lo staff del comico genovese, parlando con LaPresse. La presenza di Grillo alla manifestazione prevista all’Auditorium della Conciliazione era stata propiziata in diversi frangenti dagli stellati nei giorni scorsi. Tuttavia il garante, secondo gli ultimi rumors, avrebbe deciso di non esserci, né fisicamente né tramite un collegamento telefonico.

I motivi che hanno spinto Grillo a una simile decisione restano ignoti al momento. Così si sprecano i retroscena sulla ‘latitanza‘: da ambienti vicini al comico è stato fatto trapelare che il garante ha optato per non esporsi in questa fase, preferendo ricoprire un ruolo ‘distante’, da osservatore.

La versione dell’ala contiana

C’è anche chi vuole Grillo “stanco” della politica. Voci però smentite, come spiega Il Corriere della Sera, dalla sponda ‘contiana’, la quale sostiene che il garante avrebbe semplicemente preferito non rubare la scena con la sua presenza ai volti stellati e, soprattutto, ai temi che saranno portati sul palco.

A spingere a credere che quest’ultimo scenario possa essere quello più aderente alla realtà c’è una recente mossa ‘web’ di Grillo che ha provveduto a rilanciare un video di Conte in campagna elettorale con tanto di hashtag #CuoreECoraggio!.

Grillo soddisfatto dalla crescita del M5s nei sondaggi

Sempre secondo gli ultimi rumors, il garante sarebbe soddisfatto della piega presa dalla campagna elettorale del Movimento in vista delle elezioni politiche del 25 settembre (il M5s è dato in risalita dai sondaggi).

Fonte foto: ANSA Il leader del M5s Giuseppe Conte

Nonostante ciò, resta in bilico la sua presenza anche all’evento di chiusura della campagna elettorale. Secondo quanto riferisce l’Adnkronos, lo staff del garante prende tempo: “Non sappiamo ancora dire nulla, deve farci sapere se ci sarà”,