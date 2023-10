È morto a 84 anni l'attore Tommaso Accardo, grande amico di Fiorello: il cordoglio dello showman

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Si è spento a 84 anni Tommaso Accardo, conosciuto anche come Tommasino, attore noto soprattutto per essere stato a più riprese la spalla comica di Fiorello nel corso di numerose gag e spot pubblicitari. L’uomo era originario di Gibellina, in provincia di Trapani, ma da anni risiedeva a Mentana vicino Roma.

L’attore Tommasino Accardo è morto

La notizia della morte di Tommaso Accardo è stata data da Fiorello.

Lo showman ha twittato un messaggio di addio con una foto di scena risalente a diversi anni fa.

L’immagine è stata accompagnata da due sole parole: “Ciao Tommasino”, corredate dall’emoticon di due mani giunte in preghiera.

In pochi minuti il tweet è stato visualizzato centinaia di migliaia di volte.

Chi era Tommaso Accardo

Tommaso Accardo e Fiorello hanno lavorato insieme in diverse pubblicità, soprattutto relative a offerte telefoniche.

Tommaso Accardo ha fatto da spalla anche nel fortunato varietà di Fiorello Stasera pago io.

Accardo ha partecipato anche alle riprese dei film Mezzo destro mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone del 1985 con Gigi e Andrea, Sogno di una notte di mezza estate del 1999 e Ma l’amore… sì! del 2006.

Ed è più recentemente apparso in tre episodi della serie Boris.

Cordoglio social per la morte di Tommaso Accardo

La scomparsa di Tommaso Accardo ha suscitato un’ondata di commozione fra gli utenti di X.

“Mi dispiace tantissimo. Non ci posso credere. Gli sketch con te erano troppo simpatici, specialmente quello con la Bellucci. Condoglianze alla famiglia”, scrive una utente.

“Io l’ho conosciuto. Era un uomo buono, gentile e dolcissimo… Gli ho chiesto se potevo fargli la foto ed ha accettato e si mise in posa. Aveva la bontà e l’innocenza di un bambino“, scrive un altro.

“Era un bravo signore. Ai tempi del suo enorme successo girava per Casal Bertone come se avesse vinto la coppa del mondo. Il suo sorriso rimarrà per sempre anche grazie a te Fiorello”.

“Era nel pubblico del programma Altrimenti ci arrabbiamo della Carlucci. Lo avevamo a fianco, una persona umile e bonaria. Rip”, commenta un utente.