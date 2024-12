Guillermo Mariotto rientra a Ballando con le Stelle: ramanzina di Milly Carlucci, scuse e "cartellino giallo"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Guillermo Mariotto è rientrato in giuria a Ballando con le Stelle durante la seconda semifinale del talent show di Rai1. Per due settimane lo stilista è stato al centro di un caso spinoso dopo che nella precedente puntata ha abbandonato lo studio nel bel mezzo della diretta senza farvi ritorno e senza avvertire nessuno, nemmeno Milly Carlucci. La Rai avrebbe anche vagliato la possibilità della cacciata. Alla fine invece si è optato per un “cartellino giallo”.

Ballando con le Stelle, il ritorno di Guillermo Mariotto dopo “l’atto grave”

Mariotto si è materializzato in studio intorno alle ore 23 della puntata in onda il 14 dicembre, al termine della manche che ha visto i concorrenti danzare con i parenti. Ad introdurlo ci ha pensato la padrona di casa, Milly Carlucci.

“C’è stato un gran polverone su questo argomento. Qualunque giustificazione avesse Mariotto per lasciare lo studio, è stato un atto grave e non trascurabile. Questo è uno studio Rai e non può essere abbandonato senza una spiegazione plausibile e importante”. Così la Carlucci nell’affrontare la questione, prima che il giudice fosse riaccolto nel programma.

Sempre la conduttrice: “Abbiamo parlato con Guillermo e con la Rai, abbiamo valutato. Abbiamo capito che Mariotto sta passando un momento di particolare difficoltà personale, ognuno di noi può avere momenti di difficoltà emotiva, il che non giustifica ciò che è successo, ma ce lo fa capire. Guillermo è con noi da 19 anni, è nel nostro cuore e non possiamo ignorare cosa sta succedendo nella sua vita”.

“La scelta comune è stata quella di un cartellino giallo. Non è un’espulsione, non è un rosso. C’è però il riconoscimento di un comportamento sbagliato”, ha concluso la Carlucci.

Le scuse di Mariotto

Dopo la premessa, è stata lanciata una clip dedicata a Mariotto. Quindi è stato trasmesso un video del giurato che ha chiesto scusa a tutti.

“Sono qui a fare mea culpa – le parole dello stilista -. Purtroppo ho dovuto assentarmi con sommo dispiacere. Mi sono sentito male, ho sentito lo stress per quello che sta succedendo nella mia vita. Chiedo scusa in tutti i modi possibili perché ho mancato di rispetto alla Rai, a Milly e al mio pubblico adorato. Mi dispiace”.

Le rose donate a Milly Carlucci

Concluso il filmato di scuse, ecco che Mariotto è giunto in studio. Subito si è recato dalla Carlucci, porgendole un mazzo di rose.

“Accetto i tuoi fiori, il pubblico ha capito il momento difficile. Però adesso ci mettiamo lì e facciamo i seri”, gli ha suggerito la conduttrice indicandogli la postazione della giuria.

Dunque nessuna espulsione e nessuna cacciata, lo stilista ha ripreso il suo posto e ha ricominciato ad alzare la paletta.