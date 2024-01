Duplice incidente in montagna in provincia di Brescia, morti due escursionisti nello stesso giorno

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Pomeriggio tragico sulle montagne della provincia di Brescia. Due persone sono morte mentre svolgevano attività di escursionismo nello stesso giorno, sabato 27 gennaio, a causa di un duplice incidente. Il primo episodio ha avuto luogo sul versante bresciano del Cimone della Bagozza, il secondo nei pressi del passo del Maniva, a Collio.

Il doppio incidente in montagna nella provincia di Brescia

I due decessi sono arrivati a distanza di nemmeno due ore.

Il primo dramma si è consumato poco dopo le 14.30 in Valcamonica. Il secondo intorno alle 16, in Val Trompia.

Le vittime, entrambe precipitate durante un’escursione, erano due uomini di 54 e 44 anni.

Il 54enne scivolato dal Cimone della Bagozza

Il primo episodio si è verificato lungo il versante bresciano del Cimone della Bagozza, in territorio di Lozio, come riportato da BresciaToday.

Il 54enne, residente in un paese della Valcamonica, stava affrontando in discesa il canale Lupo in compagnia di un altro escursionista, quando sarebbe scivolato precipitando nel vuoto.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino della Guardia di Finanza e il personale del Cnsas.

Un volta sul posto, non hanno potuto far altro che recuperare il corpo senza vita dell’uomo.

Il 44enne ritrovato nei pressi del passo del Maniva

Verso le 16.15 una richiesta di intervento è invece arrivata alla sala operativa del 112 dal passo del Maniva, a Collio.

Il secondo incidente si è consumato nei pressi del passo del Maniva, a Collio

Alcuni escursionisti hanno trovato il corpo senza vita di un 44enne della città.

Stando alle prime ricostruzioni, il giovane uomo sarebbe morto in seguito a una terribile caduta da un costone.