Donna violentata al parco mentre fa jogging: bloccata alle spalle e portata fra gli alberi

Aggredita mentre corre al parco, trascinata fra gli alberi e costretta a subire un rapporto sessuale completo. È questa la storia raccontata ai carabinieri da una donna di 40 anni che oggi pomeriggio si trovava al parchetto di Locate di Triulzi, comune alle porte della periferia sud di Milano, per fare un po’ di sport.

Vittima in stato di choc

L’ennesimo caso di stupro nel Milanese sarebbe avvenuto attorno alle 14:45 nelle vicinanze della Cascina Nesporedo, all’altezza della Statale della Val Tidone.

Subito dopo la violenza la donna, una locatese, ha chiamato i soccorsi ancora in stato di choc ed è stata portata in codice giallo alla clinica Mangiagalli per le cure e gli accertamenti.

Fonte foto: Tuttocittà Locate di Triulzi è un comune di 10mila abitanti della città metropolitana di Milano.

L’aggressore sarebbe un uomo di colore

Secondo la descrizione fornita ai carabinieri l’aggressore sarebbe un uomo di origine africana.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di Milano e della compagnia di San Donato. La zona è stata ispezionata alla ricerca di elementi utili alle indagini.

Ancora donne vittime di stupro a Milano

Lo scorso 7 dicembre una 37enne marocchina ha denunciato di aver subito uno stupro in un’abitazione in zona Navigli a Milano.

Nella notte fra il 18 e il 19 novembre una 19enne ha denunciato di essere stata stuprata in una discoteca nel quartiere Corvetto. La giovane si è allontanata dalle amiche per circa mezzora. Le amiche l’hanno poi trovata in stato confusionale sui divanetti della discoteca e la giovane ha detto loro di sospettare di essere stata stuprata.

Lo scorso agosto una 20enne è stata aggredita, trascinata e violentata nel parco alle spalle di una discoteca in zona Semplice.

Nell’agosto del 2020 si è verificato un altro stupro in un parco: una donna di 54 anni ha denunciato di essere stata aggredita e violentata da tre uomini al Parco delle Cave a Milano.