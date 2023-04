Donald Trump in stato di arresto, il video dell'arrivo dell'ex presidente al tribunale di Manhattan

Donald Trump è arrivato al tribunale di Manhattan nel giorno della prima udienza per il caso Stormy Daniels. Accompagnato da due agenti in divisa al fianco, l’ex presidente è entrato nell’aula di tribunale dove si svolge l’udienza in cui gli vengono notificate le accuse che gli sono contestate. Nelle immagini trapelate si vede l’ex presidente arrivare presso il tribunale.

L’ex presidente esce dall’aula imbronciato

Donald Trump è uscito senza manette e con il volto imbronciato dagli uffici del tribunale di Manhattan, riferisce l’agenzia Ansa.

Successivamente è comparso davanti al giudice per la formalizzazione delle accuse, con la lettura dei capi di imputazione.

L’inchiesta di Manhattan

L’ex presidente è accusato di aver pagato 130 mila dollari in nero, nel 2016, in piena campagna presidenziale, per comprare il silenzio della pornodiva Stormy Daniels. Si è dichiarato “non colpevole” dei 34 capi d’accusa mossi contro di lui.

Come ricorda l’Agi, nella vicenda di Daniels venne coinvolto l’allora avvocato di Trump, il faccendiere Michael Cohen, che anticipò di tasca propria 130 mila dollari per evitare che la storia uscisse.

Una volta vinte le elezioni, Trump versò i soldi sul conto dell’avvocato, rimborsandolo per le spese sostenute.

Fonte foto: GETTY Donald Trump in tribunale

Diffusa la prima foto storica

È stata diffusa la prima foto di Donald Trump durante l’udienza in tribunale: l’immagine riprende l’ex presidente degli Stati Uniti seduto in mezzo ai suoi legali. Alla sua sinistra c’è l’avvocato Joe Tacopina.

Alla sua destra, Susan Necheles, legale della Trump Organization, e Todd Blanche, consulente della difesa.