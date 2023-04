La profezia di Stormy Daniels dopo l'arresto di Donald Trump è agghiacciante: perché ora ha paura di morire

La vicenda dell’incriminazione di Donald Trump continua con le nuove dichiarazioni rilasciate da Stormy Daniels, al centro della tempesta giudiziaria che ha portato il gran giurì di Manhattan a impugnare la causa sui versamenti corrisposti dal tycoon per comprare il silenzio dell’ex pornostar sulla loro relazione. La Daniels, al secolo Stephanie Gregory Clifford, se da una parte parla con entusiasmo dell’arresto dell’ex presidente degli Stati Uniti, dall’altra teme le conseguenze.

La profezia di Stormy Daniels sull’arresto di Donald Trump

L’incriminazione di Donald Trump e il suo prossimo arresto potrebbero avere conseguenze terribili. Lo ha dichiarato Stormy Daniels in una recente intervista rilasciata al ‘The Times’: “Comunque vada a finire ci saranno violenze, morti e feriti“.

Stormy Daniels ha rilasciato questa dichiarazione in un contesto più ampio, spiegando che l’incriminazione contro Donald Trump è “epica e monumentale”, ma il tycoon ha già fomentato una volta i suoi sostenitori in una serie di interventi che sono poi degenerati nell’assalto a Capitol Hill – ricorda la Daniels – per cui i presupposti di nuove agitazione ci sarebbero tutti.

Fonte foto: IPA L’arresto di Donald Trump potrebbe portare a morti e feriti, secondo Stormy Daniels

“Continuerà a dividere le persone e ad istigarle. Se l’è già cavata incitando una rivolta e provocando morte e distruzione”, ha detto Stormy Daniels.

Stormy Daniels minacciata di morte

Nel frattempo Stormy Daniels vive in una località protetta. Il suo ruolo all’interno della vicenda giudiziaria dell’ex inquilino della Casa Bianca l’ha resa bersagli di insulti in un primo momento, e di minacce più di recente.

Al ‘The Times’ l’ex pornostar ha riferito: “Le prime volte mi dicevano ‘tro*a’, ‘pu**ana’, ‘bugiarda’, qualunque cosa. Ora sono passati a ‘ti ucciderò‘”. “Per la prima volta sono preoccupata”, dichiara la Daniels, che su ogni piattaforma – dai social all’indirizzo e-mail – non fa che ricevere minacce di morte da non meglio precisati sostenitori di Donald Trump.

La vicenda giudiziaria con Donald Trump

Secondo l’accusa, Donald Trump avrebbe versato a favore di Stormy Daniels una cifra pari a 130 mila dollari nel 2006 per convincerla a tacere circa una loro breve relazione.

In quel tempo il tycoon e futuro inquilino della Casa Bianca si era da poco unito in matrimonio con Melania.

La Daniels non ha alcun timore di incontrarlo di persona durante il processo. Come lei stessa dichiara: “L’ho visto nudo, non è possibile che sia più spaventoso con i vestiti addosso”.

Nel frattempo si attende il transito di Donald Trump dalla sua tenuta di Mar-a-Lago a New York per tutte le procedure di rito. A questo proposito Stormy Daniels dichiara al ‘The Times’, rivolgendosi proprio all’ex presidente: “Una persona al potere non sfugge alla legge. E non conta quale sia il tuo lavoro o il tuo conto in banca: devi rispondere di quello che hai detto e fatto, e giustizia è servita“.