Dl Ong sui migranti illegittimo per il tribunale di Catania: cosa dice la sentenza sul decreto del Governo

Secondo una sentenza del Tribunale civile di Catania, il Decreto immigrazione del governo è “illegittimo” perché contravviene al contenuto degli obblighi internazionali sul soccorso in mare.

Cosa dice la sentenza sul Dl Ong

Come riportato dall’agenzia ‘Ansa’, la sentenza del Tribunale civile di Catania sul ricorso contro il Decreto immigrazione del governo presentato da 35 profughi salvati dall’Humanity 1, tra i sbarcati nel porto catanese il 6 novembre 2022, ha affermato: “Se non fosse cessata la materia del contendere, per l’avvenuto sbarco, il ricorso sarebbe stato accolto con conseguente condanna dei ministeri”.

In un passaggio della sentenza, il presidente Marisa Acagnino ha scritto che “il decreto è illegittimo” perché “consente il salvataggio solo a chi sia in precarie condizioni di salute, contravvenendo al contenuto degli obblighi internazionali” sul soccorso in mare.

Fonte foto: ANSA La nave Humanity 1 al porto di Catania.

Dl Ong, la richiesta del Consiglio d’Europa all’Italia

Dunja Mijatovic, commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa, ha inviato una lettera al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi lo scorso 26 gennaio. Nella lettera si legge: “Il governo italiano deve considerare la possibilità di ritirare il decreto legge” sulle Ong oppure adottare durante il dibattito parlamentare le modifiche necessarie “per assicurare che il testo sia pienamente conforme agli obblighi del Paese in materia di diritti umani e di diritto internazionale”.

Dunja Mijatovic si è detta “preoccupata che alcune delle regole contenute nel decreto ostacolino la fornitura di assistenza salvavita da parte delle Ong nel Mediterraneo centrale”.

Nello specifico, secondo la commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa, le disposizioni del decreto, prevedendo che le navi debbano raggiungere senza indugio il porto assegnato per lo sbarco di chi è stato salvato, “come già accaduto impedisca alle Ong di effettuare salvataggi multipli in mare, costringendole a ignorare altre richieste di soccorso nell’area se hanno già delle persone a bordo”. Mijatovic ha sottolineato che “rispettando questa disposizione, i comandanti delle Ong verrebbero di fatto meno ai loro obblighi di salvataggio sanciti dal diritto internazionale”.

Cos’è una Ong

Una Ong, come spiegato da Save the Children, è “un’Organizzazione Non Governativa, che, come dice la parola stessa, è indipendente dagli Stati e non ne riceve quindi i fondi”. Le Ong “perseguono diversi obiettivi di utilità sociale, cause politiche o di cooperazione allo sviluppo” e “gli ambiti di intervento sono vari: tutela dell’ambiente e del territorio, protezione delle minoranze, difesa dei diritti umani, ambiti di sviluppo e protezione specifici per alcune categorie di persone”.

In seguito alla chiusura di Mare Nostrum, il 31 ottobre 2013, spiega ancora Save the Children, “alcune Ong hanno deciso di intervenire direttamente con navi private nel Mediterraneo per le attività di ricerca e salvataggio, in coordinamento con la Guardia Costiera italiana”.

Ancora Save the Children: “Le Ong svolgono il loro lavoro in maniera indipendente dagli Stati e dagli organi sovranazionali, ma possono collaborare con le istituzioni come l’Unione Europea. Un’altra caratteristica è che le ONG sono senza scopo di lucro. La maggior parte di loro sono gestite da volontari, ma non tutte”.