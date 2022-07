Discoteca di Varese chiude per colpa dei clienti maleducati: "La vostra arroganza ci ha stufato"

Una discoteca di Varese ha deciso di chiudere per un fine settimana per colpa dei clienti troppo maleducati. Il gestore del Village Summer Disco di Varese ha dato sfogo alla sua rabbia con un duro post su Facebook. Uno sfogo arrivato dopo l’ennesima serata “concitata”, che si è chiusa con l’arrivo della polizia.

Varese, discoteca chiude per protesta

Prima è arrivata la notizia che il locale, che può ospitare fino a mille persone, avrebbe chiuso i battenti il giorno successivo. Poi la spiegazione sulla pagina Facebook del Village Summer Disco di Varese.

“Siamo saturi dei vostri litigi, la vostra arroganza, la vostra supponenza, la vostra maleducazione, la vostra mancanza di rispetto per chi lavora”, ha scritto il proprietario della discoteca di Varese Daniele Lamperti.

Lo sfogo del gestore della discoteca di Varese

“Al di là di qualsiasi vostra deduzione, interpretazione o invenzione non abbiamo chiuso perché ci mancano i permessi, perché ci hanno fatto chiudere, perché è successo qualcosa di irreparabile o perché non funziona l’impianto o per problemi tecnici, ma perché ci avete rotto“, ha proseguito il proprietario.

Nello stesso post, inoltre, vengono elencati alcuni dei comportamenti censurati dalla gestione del locale.

“Siamo saturi delle vostre attese al cancello per ore aspettando uno sguardo amico per non pagare, per bere gratis, siamo stufi del vostro ‘fammi il drink carico’. Siamo esausti dei vostri documenti falsi, quelli sul telefono, le vostre denunce di smarrimento, i vostri sono amico di…”, si legge nel post.

I chiarimenti sulla chiusura della discoteca

Trattandosi di una discoteca molto nota a Varese e non solo, la notizia della chiusura è rapidamente rimbalzata sui social, provocando anche molte polemiche e commenti.

Daniele Lamperti ha sottolineato che la chiusura è temporanea, ma ha voluto ribadire con forza il motivo della decisione: “Abbiamo scelto di chiudere perché ci eravamo e ci siamo stancati della situazione che da tempo viviamo ogni serata, chiamati a fare i conti con persone sempre più irrispettose del nostro lavoro e che non hanno più nessuna regola”.

Da qui la decisione di chiudere la discoteca per lanciare un messaggio ai tanti clienti che ogni fine settimana la frequentano.