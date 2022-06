Daniel Auteuil scippato a Napoli: così gli è stato rubato un orologio da 39mila euro mentre era in taxi

L’attore francese Daniel Auteuil scippato a Napoli. Il furto di cui è rimasto vittima riguarda un Patek Philippe, un orologio dal valore di 39mila euro. L’episodio si è verificato lungo il pomeriggio di lunedì 20 giugno, mentre l’interprete 72enne stava transitando in via Nuova Marinaera a bordo di un taxi. Auteuil.

La denuncia dello scippo

Auteuil, in questi giorni, si trova nel capoluogo campano in quanto impegnato in uno spettacolo del Campania Teatro Festival.

Dopo lo scippo si è recato in questura per sporgere denuncia.

Fonte foto: ANSA L’attore francese Daniel Auteuil

La dinamica del furto

Secondo quanto trapelato, due giovani a bordo di uno scooter si sono affiancati al taxi su cui viaggiava Auteuil e, approfittando dei finestrini abbassati, hanno strappato l’orologio dal braccio dell’attore, allontanandosi subito dopo a gran velocità.

Nessuna conseguenza fisica per il 72enne francese. Sull’episodio ora indaga la Polizia di Stato.

Chi è l’attore francese Daniel Auteuil

Daniel Auteuil è nato in Algeria il 24 gennaio 1950. Nello stesso anno si trasferisce coi genitori Henry Auteuil e Yvonne Castellan, cantanti lirici, ad Avignone, dove intraprende in età giovanile i primi passi nel mondo artistico, indirizzandosi verso l’operetta e il teatro.

Negli anni settanta si consacra a teatro e inizia a lavorare anche per il cinema. Nel 1975, con il film Appuntamento con l’assassino, raggiunge la notorietà. La celebrità internazionale arriva invece nel 1986 con il ruolo da coprotagonista, assieme a Yves Montand e Gérard Depardieu, in Jean de Florette,

Negli anni 2000 affronta ruoli più ombrosi in film come 36 Quai des Orfèvres (2004) oppure Niente da nascondere (2005). Lavora spesso in co-produzioni italiane, tra l’altro recita in italiano nella commedia N – Io e Napoleone.

Per quel che riguarda la vita privata, dal 1978 al 1984 è stato sposato con l’attrice Anne Jousset, con cui ha avuto una figlia, Aurore, che l’ha reso nonno.

Per lungo tempo ha poi vissuto con Emmanuelle Béart, con la quale ha avuto una seconda figlia di nome Nelly. Dopo la separazione da quest’ultima, avvenuta nel 1995, e dopo alcuni anni trascorsi con Marianne Denicourt, si è sposato nel luglio del 2006 con la scultrice corsa Aude Ambroggi, da cui ha il figlio Zachary.