Crolla una casa a Livergnano per il maltempo in Emilia-Romagna: travolta da una frana con due persone dentro

Il maltempo in Emilia-Romagna sta creando forti disagi anche nella provincia di Bologna: a Livergnano, nel comune di Pianoro, una frana ha fatto crollare una casa con due persone all’interno.

La situazione a Livergnano

Stando a quanto riferito dal portale ‘Loianoweb’ e ripreso da ‘BolognaToday’, due persone sono state estratte vive dalla casa crollata a causa di una frana a Livergnano. Nella stessa zona, sempre a causa di smottamenti dovuti al maltempo che sta mettendo in ginocchio la regione, è stata interrotta la SS65 della Futa.

I precedenti

All’inizio del mese di maggio a Fontanelice, nell’imolese, uno smottamento aveva dato origine a una colata di fango che aveva investito un casolare, andato distrutto. Tra le macerie. in quell’occasione, aveva perso la vita un uomo di 70 anni.

Una situazione simile, ma fortunatamente con un epilogo diverso, si era verificata anche martedì 16 maggio a Monterenzio, nella provincia di Bologna. Dalla colline circostante al borgo era sceso un fiume di fango diretto verso un abitato, che è stato fatto evacuare tempestivamente evitando così problemi più gravi.

A Molinella ha ceduto il Ponte della Motta

Nelle scorse ore, sempre in provincia di Bologna, l’esondazione dell’Idice ha provocato il cedimento del Ponte della Motta a Molinella, in località San Martino in Argine.

I Vigili del Fuoco volontari di Molinella, come riferito da ‘Bologna Today’, hanno raccomandato di non avvicinarsi “per nessun motivo” all’area perché sarebbe “coinvolta anche una condotta del gas”. “La situazione nell’area, anche per la condizione di erosione degli argini, è particolarmente critica”, hanno reso noto i Vigili del Fuoco, giunti sul posto nella notte tra martedì e mercoledì per la rottura dell’argine dell’Idice.

Il messaggio del sindaco di Bologna Matteo Lepore

Nella mattinata di mercoledì 17 maggio, il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha pubblicato su ‘Facebook’ un nuovo aggiornamento sulla situazione maltempo in città.

Questo il messaggio del primo cittadino: “La situazione a Bologna e in molte zone del territorio metropolitano, dove ci sono circa 2500 persone evacuate, rimane critica. Chiediamo a tutta la popolazione dell’area metropolitana di non effettuare spostamenti, in particolare nella zona colli e a est della Città Metropolitana di Bologna”.