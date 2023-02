Cristian Cocco a processo per estorsione: le gravi accuse contro l'ex inviato di Striscia la Notizia

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Cristian Cocco, 51 anni, ex inviato di Striscia la Notizia, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di estorsione. Dovrà presentarsi il 6 luglio davanti ai giudici del Tribunale di Oristano.

Di cosa è accusato Cristian Cocco, ex inviato di Striscia la Notizia

La gup Federica Fulgheri, su richiesta del pm Valerio Bagarini, ha stabilito nella giornata odierna di procedere contro Cristian Cocco, diventato famoso grazie al telegiornale satirico di casa Mediaset.

Nel 2018 l’ex inviato di Striscia la Notizia era stato denunciato per una vicenda legata all’operatore di camera Massimo Antonio Aversano, che aveva lavorato con lui per la realizzazione dei servizi da mandare in onda.

Nel corso dei quattro anni della loro collaborazione, ha ricostruito l’accusa, Cristian Cocco avrebbe costretto il cameraman a consegnargli una cifra superiore ai 60 mila euro, la metà dei compensi ricevuti per il proprio lavoro.

Avrebbe minacciato di sostituirlo con un altro operatore, cosa che poi è successa, lasciandolo disoccupato.

La linea difensiva della legale di Cristian Cocco: “Vicenda poco chiara”

L’avvocata Cristiana Puddu difende il volto noto della tv. La legale ha sottolineato come la vicenda sia “poco chiara” e le accuse “infondate“, nonostante i “gravi danni lavorativi” subiti dal suo assistito.

Cristian Cocco sarebbe innocente, ha dichiarato all’Ansa, e questo sarà dimostrato nell’istruttoria dibattimentale “sia con prove testimoniali che documentali”.

Cosa non torna delle accuse: il comunicato di Cristian Cocco

Massimo Antonio Aversano non si sarebbe costituito in giudizio e non lo avrebbe fatto neanche la società Videovolo, la società che si occupava del servizio.

Un comunicato di metà gennaio dello stesso Cristian Cocco lo conferma. Le indagini, aveva spiegato l’ex inviato di Striscia la Notizia nella nota, “non sono partite a causa di una denuncia sporta da un cameraman”.

Così come Videovolo, “che aveva l’incarico di supportarmi nelle riprese dei miei servizi giornalistici”, non avrebbe “mai sporto alcuna denuncia nei miei confronti”.

“Le indagini coinvolgono sia l’accusato che l’accusatore, il quale ribadisco che non si tratta del cameraman, bensì di un’altra persona”, veniva spiegato ancora da Cristian Cocco riguardo l’accusa di estorsione.

“Mi auguro solamente che una volta chiusa la vicenda, la notizia possa essere trattata con la stessa rilevanza con cui è stata divulgata”, aveva sottolineato il comico sardo.