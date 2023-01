Striscia La Notizia, Cristian Cocco indagato per estorsione: ad accusarlo è il suo cameraman, andrà a giudizio

Guai giudiziari per un volto noto di Striscia La Notizia, Cristian Cocco: l’ex inviato dalla Sardegna è stato rinviato a giudizio con l’accusa di estorsione. Secondo il suo vecchio cameraman, gli avrebbe chiesto per anni una parte dei suoi compensi.

Cristian Di Cocco accusato di estorsione

Stando a quanto riportato da La Nuova Sardegna, il pubblico ministero Armando Mammone ha deciso di chiedere il rinvio a giudizio per Cristian Cocco, storico inviato di Striscia La Notizia proprio dall’isola.

Gli viene contestato il reato di estorsione sulla base di una denuncia sporta dall’ex cameraman che lo affiancato per anni nei servizi del tg satirico di Antonio Ricci. Ora spetterà alla giudice per le indagini preliminari Federica Fulgheri accogliere o meno la richiesta.

Fonte foto: IPA Cristian Cocco e i Tenorenis, nel 2009

Cocco, questa l’accusa, gli avrebbe chiesto per anni di consegnare una parte dei proprio compensi “forte” del fatto che sarebbe stato lui a procurare servizi e quindi lavoro. Il cameraman, stanco della situazione, si è presentato in Procura per la denuncia.

L’ex inviato di Striscia La Notizia nega tutto

Una prima udienza, riferisce la fonte, era già in programma qualche giorno fa ma è saltata per un difetto di notifica. Il prossimo appuntamento in aula per Cristian Cocco è stato quindi spostato a febbraio.

L’ex inviato di Striscia La Notizia, dal canto suo, nega le accuse di estorsione che gli sono state rivolte: non solo non avrebbe fatto pressioni, ma non avrebbe neppure intascato i soldi del cameraman.

Nelle mani della Procura ci sarebbero anche una serie di riscontri a carico di Cocco, difeso dall’avvocata Cristina Puddu. Per il legale, ci sarebbero dubbi anche sulla competenza territorale, perché non è chiaro dove sarebbe avvenuto il reato.

La carriera di Cocco e dei Tenorenis

Originario di Oristano, Cristian Cocco per molti anni è stato uno degli inviati più famosi di Striscia La Notizia: dopo aver iniziato come barzellettiere a La sai l’ultima?, viene ingaggiato come inviato sardo dal programma di Antonio Ricci.

Dal 2004 è stato accompagnato mei suoi servizi da tre cantanti e coristi noti come I Tenorenis, quindi dalle Quote Rosas a partire dalla primavera del 2008. In entrambi i casi, le spalle e l’inviato indossavano sempre costumi tipici sardi.

Con Striscia ha chiuso nel 2018, ma la sua carriera lo ha portato a far parte di vari altri programmi: oltre a condurre Striscia La Domenica, ha partecipato a edizioni di Paperissima Sprint e anche come attore nella serie di Canale 5 L’Isola di Pietro, al fianco di Gianni Morandi. Qui, ha interpretato l’Ispettore Pinna.