Corteo per le vittime delle mafie nella manifestazione a Milano: perché la giornata si celebra proprio il 21 m

Il primo giorno di primavera è da 28 anni l’occasione per ricordare tutte le vittime delle mafie. La XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa dall’associazione ‘Libera’ di don Luigi Ciotti, viene celebrata il 21 marzo in tutta Italia, ma il fulcro delle manifestazioni quest’anno è concentrato a Milano.

Come nasce la ricorrenza

La Giornata viene ufficialmente istituita il 1° marzo 2017 con voto unanime alla Camera dei Deputati. Ma le celebrazioni, in realtà, iniziarono molto prima.

L’idea di questa giornata sorse già attorno alla metà degli anni ’90, dopo una stagione segnata da sconvolgimenti politici ed eventi di eccezionale violenza criminale.

Le stragi di mafia, soprattutto quelle di Capaci e via d’Amelio, portarono alla nascita di ‘Libera’, una rete nazionale di associazioni contro le mafie.

“L’iniziativa della giornata nasce dal dolore di una mamma che ha perso il figlio nella strage di Capaci e non sente pronunciare mai il suo nome – ricorda ‘Libera’ sul suo sito – Un dolore che diventa insopportabile se alla vittima viene negato anche il diritto di essere ricordata con il proprio nome”.

Fu proprio la rete a istituire la prima giornata di memoria per le vittime delle mafie, il 21 marzo del 1996.

Allora, la sede scelta per le manifestazioni fu Roma, ma ogni anno una città diversa d’Italia ospita le celebrazioni.

Come si svolgono le manifestazioni a Milano

La manifestazione nazionale di quest’anno si svolge, quindi, a Milano. “Siamo a Milano per sottolineare quanto mafie e corruzione possano costituire due facce della stessa medaglia, fenomeni criminali volti a depauperare i territori e arricchire cricche di potere” scrive ‘Libera’.

Un lungo corteo composto da migliaia di persone è partito nella mattina di martedì 21 marzo da corso Venezia, per arrivare in piazza Duomo intorno alle 11.

Lì verrà recitato il lungo elenco di nomi delle vittime, “per farli vivere ancora, per non farli morire mai” spiega ‘Libera’. Saranno anche ascoltate le testimonianze dei familiari delle persone che hanno perso la vita per mano delle mafie.

Lo slogan di quest’anno – “È possibile” – vuole portare a riflettere su ciò che ciascuno può fare per l’affermazione dei diritti e della giustizia sociale.

Milano sarà di fatto la piazza principale, ma le celebrazioni avverranno simultaneamente in centinaia di città in tutta Italia e anche all’estero.

Le personalità politiche presenti al corteo

Numerose le personalità politiche attese, tra cui il segretario della Cgil Maurizio Landini e l’ex presidente del Senato Pietro Grasso, oltre a un gruppo di sindaci, accolti dal sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Attesa anche la segretaria del Pd Elly Schlein, arriverà in piazza Duomo, dove il presidente di ‘Libera’, Don Luigi Ciotti, terrà l’intervento conclusivo.

I seminari e le proiezioni

Nel pomeriggio, invece, una serie di seminari e proiezioni affronteranno i temi della mafia e della corruzione.

Tra i seminari sparsi per la città, 14 in tutto, c’è quello che analizza le mafie in Lombardia e nel nord Italia, uno su i territori dell’ecomafia e uno dedicato ai beni confiscati.

Rivolte agli studenti e alle scuole, invece, sono le proiezioni su alcune delle più significative inchieste giornalistiche degli ultimi anni, a margine delle quali sarà possibile confrontarsi con gli autori delle stesse.

Divise per area tematica, vertono sui temi di: migranti e diritti umani, le nuove frontiere del crimine e mafie al nord.