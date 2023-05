Comizio centrodestra in diretta su Rainews: scoppia la polemica, il caso finisce in Vigilanza

Il comizio del centrodestra, mandato in onda in diretta da Catania su Rainews, è finito al vaglio della Vigilanza Rai. La presidente dell’ente, Barbara Floridia (M5s), ha assicurato che la vicenda sarà analizzata attentamente.

Barbara Floridia: “Si può profilare una violazione importante”

“Apprendo dalle segnalazioni di diversi gruppi parlamentari che su RaiNews24 sarebbe andata in onda in diretta il comizio organizzato dal centrodestra a sostegno del candidato sindaco di Catania. La Commissione di Vigilanza valuterà con estrema attenzione questo caso per tutti i profili di competenza. Si potrebbe profilare una violazione importante della par condicio e del pluralismo che il servizio pubblico non si può assolutamente permettere”. Così la presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia.

Dem attaccano: “Gravissima violazione”

Di “gravissima violazione da parte di Rainews24 della par condicio all’ultimo giorno di campagna elettorale per le amministrative in Sicilia” parlano invece in una nota i parlamentari del Pd della commissione di Vigilanza Rai Furlan, Nicita, Bakkali, Verducci, Peluffo, Zingaretti, Graziano e il deputato dem siciliano Barbagallo.

Fonte foto: ANSA

“Non era mai accaduta una cosa del genere. La nuova Rai – proseguono i dem – diventa TeleMeloni. Abbiamo presentato esposto urgente ad Agcom e una urgente interrogazione parlamentare. Mai il servizio pubblico era caduto così in basso nella parzialità politica. È tv di regime”.

La replica di Salvini

Non si è fatta attendere la replica del ministro Matteo Salvini: “Io non faccio i palinsesti, parlavo ieri alla piazza a Catania. Non sapevo chi lo mandava in onda o chi lo ascoltava, quindi lascio ad altri il dibattito sulla Rai. Ricordo solo a me stesso che il merito deve prevalere ovunque, anche sulle radio e sulle tv pubbliche, visto che sono pagate dal contribuente italiano”.

“Onestamente – prosegue il leader leghista – non so chi e cosa trasmettesse ieri la Rai, ognuno farà gli approfondimenti del caso, penso che se qualche conduttore pagato milioni di euro abbia scelto di andare da un privato ce ne faremo una ragione”.

Usigrai: “Forte preoccupazione”

“Forte preoccupazione per quanto avvenuto ieri sera su Rainews24. Il canale all news del servizio pubblico ha trasmesso l’intervista integrale alla presidente del Consiglio al festival dell’economia di Trento e il comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra in Sicilia, ignorando le iniziative delle altre forze politiche che contemporaneamente erano in programma in altre città”. Lo ha detto l’Esecutivo Usigrai in una nota, rimarcando che “bene ha fatto la presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza ad annunciare che valuterà quanto accaduto”.

L’Usigrai chiede “formalmente anche all’Agcom se la scelta del direttore Petrecca rispecchi i principi di equilibrio, pluralismo, completezza e imparzialità secondo i quali la Rai è tenuta ad improntare la propria offerta. Se qualcuno pensa che il cambio del vertice aziendale, la recente tornata di nomine, possano garantire mani libere per trasformare il servizio pubblico in servizio di Governo è sulla strada sbagliata. Se questi sono il pluralismo e la meritocrazia che ha in mente la Presidente Meloni anche per la Rai, l’Usigrai è pronta ad attivarsi in tutte le sedi e con ogni forma per il rispetto del contratto di servizio e dei suoi principi fondanti”, conclude la nota.

La nota della Rai

In merito alle polemiche sulla diretta del Comizio da Catania, la Rai comunica che l’Amministratore Delegato, Roberto Sergio, è stato subito informato e ha preso contatto con il direttore di Rainews24 per sottolineare l’importanza di una corretta rappresentazione del dibattito politico. Lo riferisce una nota di Viale Mazzini. “Il direttore di Rainews 24 – si legge nel documento – ha precisato che la testata nell’arco della giornata ha dato ampio spazio a tutte le forze politiche”.