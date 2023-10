Colpo di scena alle elezioni Argentina 2023 con il ballottaggio Massa-Milei: quali sono i partiti in gioco

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Sarà ballottaggio. Domenica 22 ottobre, in Argentina, 35 milioni di persone sono state chiamate alle urne per scegliere il nuovo presidente. La notizia è che servirà un secondo turno per decidere l’inquilino della Casa Rosada tra il progressista Sergio Massa (Jxp) e l’ultralibersita Javier Milei (Lla). E si tratta di un vero e proprio colpo di scena, visto che è stato ribaltato l’esito delle primarie.

I risultati delle elezioni in Argentina

Il primo turno ha visto vincere il leader del centrosinistra, Sergio Massa, con il 36,7%.

Alle sue spalle il favorito, l’anarco-capitalista Javier Milei, col 30%. Quindi più staccata l’altra principale candidata alla presidenza, la conservatrice Patricia Bullrich espressione della destra tradizionale, col 23,8%.

Emerge però un dato preoccupante: si tratta dell’affluenza alle urne più bassa negli ultimi 40 anni (74% degli aventi diritto).

Chi sono i due candidati al ballottaggio

Sergio Massa, che alle primarie (21,43%) aveva chiuso al terzo posto dietro Milei (29,86%) e Bullrich, è il volto del partito progressista al potere, Unione per la Patria.

Ministro dell’Economia nel Governo di Alberto Fernandez, era stato accusato di essere responsabile dell’inflazione incontrollata e della crisi economica.

Anche per questo motivo è una sorpresa vederlo al ballottaggio, addirittura in testa al primo turno.

Potrebbe però, spuntarla Javier Milei, deputato nazionale di La Libertad Avanza, ultraliberale e antisistema: economista, ha puntato la campagna a favore della dollarizzazione, contro l’intervento statale nell’economia e contro i diritti LGBTQIA+.

I voti della Bullrich, e quindi della destra, potrebbero andare a lui. La stessa Bullrich, dopo l’esito del primo turno, ha dichiarato che “non ci congratuleremo con uno dei ministri del peggior Governo che questo Paese abbia mai avuto – riferendosi a Massa -, l’Argentina deve abbandonare il populismo se vuole crescere e porre fine alla povertà”.

La preoccupazione dei mercati

Manca un mese al ballottaggio per scegliere il presidente dell’Argentina, e per i mercati non è una bella notizia, vista la grande incertezza che – quella sì – regna sovrana vista l’inflazione che strozza ormai da tempo il Paese: è al 140%, con un tasso di povertà al 40%.

E proprio su questo, forse, si concentrerà la campagna elettorale in vista del secondo turno: Massa promette che non ci sarà una nuova svalutazione del peso a breve, convinto di poter salvare il Paese puntando sullo sviluppo del settore energetico e delle materie prime come il litio, cancellando “il debito col Fondo monetario internazionale”, e di puntare sul multilateralismo, compreso l’ingresso nel Brics.

Milei, invece, vuole rompere i rapporti con la Cina, chiudere la Banca centrale e puntare sulla dollarizzazione del Paese, promuovendo poi la privatizzazione di sanità, scuole e trasporti, liberalizzando la vendita di armi e organi.

Anti-abortista, afferma che i cambiamenti climatici sono una “farsa della sinistra“.