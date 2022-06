Cologno Monzese, ferisce una donna e si barrica in casa minacciando il suicidio

Un uomo si è barricato in casa a Cologno Monzese, minacciando il suicidio dopo aver colpito una donna, probabilmente la convivente, con un coccio di bottiglia. Lei è riuscita a mettersi in salvo scappando in balcone, mentre l’aggressore è chiuso nell’abitazione, presidiata dai vigili del fuoco che hanno chiuso precauzionalmente il gas e da diverse pattuglie dei carabinieri. Lo riporta Repubblica.

Cologno Monzese, ferisce una donna a coltellate e si barrica: cosa succede

Secondo le prime informazioni raccolte con le ricostruzioni fatte dai vigili del fuoco, la 35enne si è rifugiata in balcone da dove ha gridato aiuto ed è stata soccorsa grazie a un’autoscala.

Portata in salvo è stata soccorsa dal personale del 118 che le hanno curato le ferite da taglio riportate al collo probabilmente dopo essere stata colpita da un coccio di bottiglia e trasportata in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

Notizia in aggiornamento…