Claudio Sterpin e il biglietto lasciato sulla tomba di Liliana Resinovich: cos'ha scritto sul foglietto

Alla riesumazione del cadavere di Liliana Resinovich presso il cimitero di Trieste c’erano anche Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin, rispettivamente marito e amico della 63enne. Ora si attendono gli esiti dell’autopsia dallo studio Labanof di Milano di Cristina Cattaneo. Prima della riesumazione del cadavere, Claudio Sterpin ha lasciato sulla tomba della 63enne un biglietto.

Il biglietto di Claudio Sterpin

Prima delle operazioni disposte dalla magistratura sul cadavere di Liliana Resinovich, Claudio Sterpin ha lasciato sulla sua tomba un biglietto.

‘Ansa’ ha chiesto all’uomo quale fosse il messaggio contenuto, e Sterpin ha detto: “Le ho scritto scusa per il vilipendio di oggi, ma spero sia utile per arrivare alla verità”.

Fonte foto: ANSA Claudio Sterpin ha lasciato un biglietto sulla tomba di Liliana Resinovich prima della riesumazione: “Scusa per il vilipendio”

Fino a questo momento gli investigatori hanno sposato la tesi del suicidio mentre Claudio Sterpin e Sebastiano Visintin si sono sempre detti convinti del contrario, ovvero che Liliana Resinovich sia stata uccisa.

Dopo la riesumazione della salma, tuttavia, Visintin ha cambiato idea e si è detto convinto del suicidio della moglie.

Sebastiano Visintin e la tesi del suicidio di Liliana Resinovich

Una volta ultimata la riesumazione del cadavere di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin è stato raggiunto dalle telecamere di ‘Mattino Cinque’ alle qual, in presenza di altri giornalisti, ha dichiarato: “Penso che lei sia morta il giorno 14”, quindi gli è stato chiesto se ora sia convinto del suicidio.

“Sì, assolutamente“, ha risposto. Sul motivo per cui avrebbe cambiato idea ha risposto: “Perché a una come Liliana, dolce, buona e gentile, nessuno può aver fatto del male”. Ora Visintin si dice “fisicamente dilaniato”, ma soprattutto dice di sentire una non meglio precisata paura, sentimento sul quale non fornisce spiegazioni.

Claudio Sterpin e la “paura” di Visintin

Le dichiarazioni rilasciate da Visintin dopo la riesumazione del cadavere non sono sfuggite a Sterpin, che ai microfoni di Canale 5 ha commentato: “Ha paura che venga scoperta la verità, che probabilmente non gli farà piacere”.

Poi ha continuato: “A lui avrebbe fatto comodo liquidare tutto con un suicidio, invece è morta il giorno 14 (dicembre, nda) ed è stata tenuta da qualche parte”.