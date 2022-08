Cirigliano, ex calciatore del Verona arrestato: rapina a mano armata. Tutte le accuse e la sua versione

Dall’etichetta di “promessa del calcio” all’arresto: è la triste parabola di Ezequiel Cirigliano, calciatore argentino classe 1992, con trascorsi anche in Serie A (con la maglia del Verona).

Perché è stato arrestato Ezequiel Cirigiliano

Ezequiel Cirigliano è stato arrestato a Buenos Aires. Le accuse a suo carico, come riporta l’agenzia ‘ANSA’, sono di violazione di domicilio, rapina a mano armata e porto abusivo di una ‘arma da guerra’ (nello specifico si tratta di un revolver 9 millimetri, con 11 proiettili nel caricatore e uno nella camera da fuoco).

L’ex Verona sarebbe penetrato all’interno di una casa del quartiere di Caseros e, vistosi scoperto, avrebbe sparato con l’arma che aveva con sé.

Attualmente, Ezequiel Cirigliano è detenuto in una cella del commissariato del dipartimento di ‘Tres de Febrero’. Al momento dell’arresto, indossava una maglia del Paris Saint-Germain.

Arresto Cirigliano: le parole del calciatore e del suo entourage

Secondo quanto riferito da persone del suo entourage, Ezequiel Cirigliano sarebbe attualmente in cura per problemi psichiatrici. L’argentino avrebbe respinto l’accusa di aver voluto commettere un furto.

La carriera di Ezequiel Cirigliano

Ezequiel Cirigliano, mediano di centrocampo, paragonato in gioventù a Javier Mascherano, ha iniziato ad attirare l’attenzione degli addetti ai lavori sul rettangolo verde ai tempi in cui militava nelle giovanili del River Plate. Poi ha raggiunto la prima squadra dello storico club argentino, con cui ha disputato 63 partite.

Fonte foto: ANSA Ezequiel Cirigliano, con la maglia del Verona, impegnato in un contrasto di gioco con Ricardo Kakà nella stagione calcistica 2013/2014.

Nella stagione 2013/2014 si è trasferito in Italia, al Verona, in prestito con diritto di riscatto. Nel corso della sua esperienza italiana, ha collezionato 14 presenze stagionali (13 in campionato e una in Coppa Italia). A fine stagione, il Verona ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto, sancendo così il ritorno del centrocampista al River Plate.

Nell’ultima stagione, Ezequiel Cirigliano ha indossato la maglia del Cynthialbalonga, nella Serie D italiana. Da calciatore ha avuto esperienze anche negli Stati Uniti d’America (nelle fila di Dallas) e Messico (con Zacatepec). Ha indossato anche le maglie delle nazionali argentine under 17 e under 20, con cui ha anche disputato i Mondiali di categoria.