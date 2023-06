Ci saranno tre italiani sul primo volo commerciale di Virgin Galactic e quando partirà la missione Galactic 01

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Missione spaziale per tre italiani. A bordo del veicolo che porterà a compimento a fine mese la missione commerciale chiamata Galactic01 e operato da Virgin Galactic ci saranno alcuni nostri connazionali. I nomi non sono ancora stati resi ufficiali, ma i futuri astronauti sono comparsi in un’immagine promozionale.

Il volo Galactic01

Tra il 27 e il 30 giugno Virgin Galactic compirà il suo primo volo commerciale, dopo anni di rinvii. La missione si chiamerà Galactic01, e includerà anche tre italiani.

Lo scopo di questo primo volo sub orbitale sarà quello di compiere esperimenti in microgravità, preziosi per la ricerca scientifica.

Fonte foto: ANSA Il primo volo test di Virgin Galactic, con a bordo il fondatore Richard Branson

Il velivolo di Virgin Galactic arriverà oltre il limite convenzionalmente posto per l’atmosfera terrestre, e scenderà dopo alcuni minuti. Il decollo è previsto dagli USA, nel New Mexico, dove si trova lo Spaceport America.

Cos’è Virgin Galactic

La compagnia che ha creato questo tipo di voli commerciali è Virgin Galactic, di proprietà di Richard Branson, imprenditore britannico. L’obiettivo è quello di rendere economicamente sostenibili questo tipo di viaggi.

Il modo in cui Virgin Galactic raggiunge lo spazio è molto diverso da quello di altre compagnie. Invece di usare razzi, collega il proprio velivolo, simile ad uno Shuttle, ad un grosso aereo che lo porta in quota.

La produzione dei primi prototipi è stata avviata nel 2011, ma ha subito numerosi ritardi, anche a causa di alcuni gravi incidenti come quello che nel 2014 portò all’esplosione dell’aeronave SpaceShipTw0 e alla morte del capo pilota.

Chi sono i tre italiani che parteciperanno alla missione

A partecipare a Galactic01 ci saranno anche tre italiani. Ufficialmente i loro nomi non sono ancora stati diffusi, ma le immagini di un video promozionale diffuso dalla stessa Virgin Galactic su Twitter hanno rivelato la loro identità.

Si tratta di due ufficiali dell’aeronautica militare, il colonnello Walter Villadei e il tenente colonnello Angelo Landolfi, insieme al ricercatore del CNR Pantaleone Carlucci.

I tre facevano già parte dell’equipaggio che avrebbe dovuto spiccare il volo alcuni anni fa, poi rinviata per problemi dell’azienda. Ora però avranno l’occasione di andare nello spazio.

Ad agosto, in seguito a questa missione scientifica, si terrà Galactic02, che sarà invece di natura interamente turistica.