Samantha Cristoforetti ritorna sulla Terra dopo quasi sei mesi nello spazio. Il video dell'ammaraggio

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

AstroSamantha torna a casa. Si è conclusa con l’ammaraggio al largo della Florida la caduta controllata della capsula di SpaceX che ha riportato a terra dalla Stazione spaziale internazionale (Iss) Samantha Cristoforetti e tre colleghi astronauti della Nasa.

Dopo quasi sei mesi passati in orbita, Samantha Cristoforetti è tornata sulla Terra. Il rientro della capsula Dragon Freedom di SpaceX con a bordo l’astronauta italiana si è concluso pochi minuti prima delle 23 (ora italiana) di venerdì 14 ottobre con l’ammaraggio nell’Oceano Atlantico, al largo delle coste della Florida.

Assieme a Cristoforetti, a bordo della navicella di rientro dalla Stazione spaziale internazionale ci sono gli astronauti della Nasa Bob Hines, Kjell Lindgren e Jessica Watkins.

Dopo lo splashdown, come si chiama in gergo il rientro in mare, i quattro astronauti sono stati raggiunti dal personale di soccorso via mare. Una volta a terra, Cristoforetti farà subito rientro in Europa con un volo diretto per Colonia.

Il rientro di Cristoforetti dalla Stazione spaziale internazionale

Samantha Cristoforetti è tornata sulla Terra dopo quasi sei mesi in orbita, ma ha ‘rischiato’ di restare sulla Stazione spaziale internazionale ancora un altro po’.

Il rientro dell’astronauta italiana e dei tre colleghi della Nasa (che assieme formano il gruppo SpaceX Crew-4), inizialmente previsto per il 12 ottobre, è stato infatti rinviato ben due volte a causa del maltempo. E c’erano dubbi anche per oggi, che si sono dissipati poi con il passare delle ore.

Così, come da programma, la navicella con a bordo i quattro astronauti si è staccata dall’Iss alle ore 18 ed ha iniziato la caduta controllata per il rientro sulla Terra, durata quasi sette ore.

Per quasi 5 ore la navetta ha compiuto orbite sempre più basse attorno alla Terra prima dell’allineamento al punto prescelto per il rientro e della picchiata finale.

Il video dell’ammaraggio

A frenare la caduta nell’atmosfera terrestre i motori della navicella Freedom, rimasti accesi per 12 minuti. Poi nell’ultimo tratto della discesa si è aperto il paracadute per la planata finale e il tuffo nell’oceano.

Qui il video dell’ammaraggio della navicella diffuso dalla Nasa, il primo per un’astronauta italiano. Fino ad oggi tutti i nostri connazionali, compresa la stessa Cristoforetti, sono sempre tornati sulla terraferma.

L’ultimo tweet dall’orbita

Samantha Cristoforetti rientra sulle Terra dopo 170 giorni trascorsi in orbita. Questo il suo ultimo tweet dallo spazio: “Vola come me un’ultima volta!”, ha scritto.

“Addio e, come sempre, grazie per tutto il pesce!”, ha aggiunto citando uno dei suoi libri preferiti, la ”Guida galattica per autostoppisti” di Douglas Adams.

Sommando i 170 giorni nello spazio della missione Minerva ai 199 della sua prima volta in orbita, AstroSamantha arriva a quota 369. Numeri da record per Cristoforetti, che la rendono l’astronauta europea che ha trascorso più tempo nello spazio e anche la prima ad aver assunto il comando della Iss (dal 28 settembre al 12 ottobre).