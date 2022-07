Nuovo record per Samantha Cristoforetti con la passeggiata spaziale: il primato è incredibile

Quella di giovedì 21 luglio 2022 è stata una giornata storia per l’Italia e per l’Europa, con la prima passeggiata al di fuori della Stazione Spaziale Internazionale di una donna europea. Il primato è spettato alla nostra Samantha Cristoforetti, al suo secondo volo spaziale, che poco dopo le 16.53 italiane è usciata dal modulo russo Nauka per iniziare le operazioni che sono durate quasi sette ore.

Cristoforetti da record, prima passeggiata europea

In compagnia del collega russo Oleg Artemyev, alla sua sesta passeggiata spaziale fuori dall’ISS, AstroSamantha è stata la prima a uscire dal portellone dell’air lock del modulo russo per dare il via alle operazioni programmate. Sette ore di lavoro per l’astronauta italiana e per il russo, con attività che riguardavano l’installazione di piattaforme e adattatori per workstation montati sul modulo del laboratorio Nauka.

Tra i lavori c’è stato anche quello del dispiegamento di ben dieci nanosatelliti progettati per raccogliere dati di radioelettronica durante le EVA e la messa in funzione di un braccio telescopico da Zarya, il primo modulo della Stazione Spaziale Internazionale, a Poisk per assistere nelle future passeggiate spaziali.

Le immagini Nasa durante la passeggiata spaziale di Samantha Cristoforetti

Quella della Cristoforetti è stata la terza passeggiata spaziale per l’Italia, dopo le due di Luca Parmitano avvenute negli scorsi anni.

I problemi e il rientro

La passeggiata è durata poco meno di sette ore, ma doveva andare avanti ancora per un po’. Invece Cristoforetti e Artemyev sono stati costretti a rientrare alla base per motivi di sicurezza dopo dei malfunzionamenti.

Infatti i due astronauti sono stati avvertiti dal centro di controllo di Mosca di alcuni problemi alle batterie che alimentavano i sistemi di sussistenza delle tute che, secondo i dati in possesso, sembra non avrebbero permesso di completare in sicurezza la restante ora di lavoro programmata.

C’è aria di promozione

La passeggiata spaziale di AstroSamantha corona un po’ il sogno dell’italiana, facendola diventare la prima astronauta dell’Esa a uscire dalla ISS, ma la missione potrebbe non essere finita qui e le potrebbe regalare numerose emozioni. Infatti, secondo quanto emerge, il lavoro potrebbe essere prolungato di qualche settimana (fino al 6 ottobre circa) e addirittura potrebbe arrivare anche una promozione.

Cristoforetti, secondo quanto riferito da Gabriele Mascetti, responsabile dell’Unità Coordinamento Scientifico e Responsabile Ufficio Volo Umano dell’Agenzia Spaziale Italiana, potrebbe infatti essere promossa a comandante della Iss.