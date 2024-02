Chi sono gli ospiti del Festival di Sanremo 2024, conduttori e conduttrici: quali sono le serate, dove vederlo

Il Festival di Sanremo 2024, la 74^ edizione dell’evento più importante – o comunque più seguito – d’Italia, sta per iniziare. La cornice sarà il solito teatro Ariston del comune ligure da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio: cinque serate in cui si alterneranno i 30 cantanti big in gara scelti da Amadeus, ma anche gli ospiti – internazionali e non -, co-conduttori e co-conduttrici. Nomi altisonanti e di rilievo per Sanremo 2024, il quinto di fila per l’asso di Rai 1, al secolo noto come Amedeo Sebastiani. Dove vedere il Festival di Sanremo 2024.

Quando inizia e quanto dura Sanremo 2024: le date delle 5 serate

Anche il Festival di Sanremo 2024, come da tradizione, si articolerà in 5 serate.

Si partirà martedì 6 febbraio per chiudere sabato 10 febbraio, giorno della finale e dell’annuncio del vincitore della gara che andrà poi di default a partecipare all’Eurovision Song Contest 2024.

Fonte foto: ANSA Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2024

Sanremo 2024, chi sono i 30 big in gara: record storico

Come accaduto nella passata edizione, Amadeus ha dato la possibilità a 3 vincitori di Sanremo Giovani di aggregarsi ai big in gara: a passare sono stati Clara, i Santi Francesi e Bnkr44.

Si sono uniti ai 27 già scelti dal conduttore e direttore artistico, portando il totale a 30: un record, mai così tanti big si sono sfidati all’Ariston.

Ecco l’elenco completo dei partecipanti, con la rispettiva canzone:

Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

– “Fino a qui” Alfa – “Vai!”

– “Vai!” Angelina Mango – “La noia”

– “La noia” Annalisa – “Sinceramente”

– “Sinceramente” BigMama – “La rabbia non ti basta”

– “La rabbia non ti basta” Bnkr44 – “Governo Punk”

– “Governo Punk” Clara – “Diamanti grezzi”

– “Diamanti grezzi” Dargen D’Amico – “Onda alta”

– “Onda alta” Diodato – “Ti muovi”

– “Ti muovi” Emma – “Apnea”

– “Apnea” Fiorella Mannoia – “Mariposa”

– “Mariposa” Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

– “Il cielo non ci vuole” Gazzelle – “Tutto qui”

– “Tutto qui” Geolier – “I p’ me, tu p’ te”

– “I p’ me, tu p’ te” Ghali – “Casa mia”

– “Casa mia” Il Tre – “Fragili”

– “Fragili” Il Volo – “Capolavoro”

– “Capolavoro” Irama – “Tu no”

– “Tu no” La Sad – “Autodistruttivo”

– “Autodistruttivo” Loredana Berté – “Pazza”

– “Pazza” Mahmood – “Tuta gold”

– “Tuta gold” Maninni – “Spettacolare”

– “Spettacolare” Mr.Rain – “Due altalene”

– “Due altalene” Negramaro – “Ricominciamo tutto”

– “Ricominciamo tutto” Renga-Nek – “Pazzo di te”

– “Pazzo di te” Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

– “Ma non tutta la vita” Rose Villain – “Click boom!”

– “Click boom!” Sangiovanni – “Finiscimi”

– “Finiscimi” Santi Francesi – “L’amore in bocca”

– “L’amore in bocca” The Kolors – “Un ragazzo una ragazza”

Chi sono i co-conduttori e le co-conduttrici

Amadeus si farà affiancare da co-conduttori e co-conduttrici in tutte e 5 le serate del Festival di Sanremo 2024, come già accaduto nelle 4 edizioni precedenti da lui organizzate.

Martedì 6 febbraio

Co-conduttore: Marco Mengoni;

Suzuki Stage: Lazza

Costa Smeralda: Tedua.

Mercoledì 7 febbraio

Co-conduttrice: Giorgia;

Ospiti: John Travolta e Giovanni Allevi;

e Suzuki Stage: Rosa Chemical;

Costa Smeralda: Bob Sinclair.

Giovedì 8 febbraio

Co-conduttrice: Teresa Mannino;

Ospiti: Russell Crowe ed Eros Ramazzotti ;

ed ; Suzuki Stage: Paola & Chiara;

Costa Smeralda: Bresh.

Venerdì 9 febbraio

Co-conduttrice: Lorella Cuccarini;

Suzuki Stage: Arisa;

Costa Smeralda: Gigi D’Agostino.

Inoltre sarà la serata cover: tantissimi, quindi, gli ospiti (qui l’elenco completo dei duetti).

Sabato 10 febbraio

Co-conduttore: Rosario Fiorello;

Ospiti: Roberto Bolle e Gigliola Cinquetti ;

e ; Suzuki Stage: Tananai;

Costa Smeralda: Tedua.

Le fiction Rai che saranno presentate a Sanremo 2024

Tra gli ospiti che si alterneranno sul palco nelle 5 serate, tanti protagonisti delle fiction Rai:

Sabrina Ferilli (protagonista della serie Gloria);

(protagonista della serie Leo Gassman (che presta volto e voce a Franco Califano nel biopic in onda domenica 11 febbraio, giorno dopo la finale);

(che presta volto e voce a nel biopic in onda domenica 11 febbraio, giorno dopo la finale); Edoardo Leo (protagonista della fiction Il Clandestino );

(protagonista della fiction ); Claudio Gioè (protagonista della terza stagione di Makari dal 18 febbraio);

(protagonista della terza stagione di dal 18 febbraio); Riccardo De Rinaldis Santorelli e Amedeo Gullà (protagonisti di Mameli );

); il cast della quarta stagione di Mare Fuori;

Luca Argentero (protagonista della terza stagione della serie Doc – Nelle tue mani).

Dove vedere il Festival di Sanremo 2024

Le info principali per non perdersi nemmeno un minuto del Festival di Sanremo 2024:

tutte e 5 le serate inizieranno alle ore 20:40;

la diretta tv sarà trasmessa da Rai 1 ;

; sarà possibile seguire il Festival di Sanremo 2024 anche in streaming su RaiPlay.