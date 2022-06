Allarme nella tangenziale a Catania dove una cisterna che trasporta liquido altamente infiammabile si è staccata dalla motrice. I vigili del fuoco sono impegnati nella delicata operazione di travasare l’alcol benzilico trasportato dall’autoarticolato. Lo riporta Ansa.

Catania, cisterna con liquido infiammabile si stacca dalla motrice in tangenziale: traffico bloccato

Il rimorchio con all’interno la sostanza infiammabile si sarebbe staccato mentre era in movimento sulla tangenziale di Catania, subendo nell’impatto un danno lieve ma che ha reso comunque necessarie le operazioni di travaso.

Il tratto di strada interessato, in territorio di Misterbianco, per sicurezza è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni di marcia, verso Messina e Siracusa.

Al momento non sono stati segnalati danni a altre cose o a persone.

Notizie in aggiornamento…