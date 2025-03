Casa blindata con droga, pistole, gioielli e 53mila euro: arrestati marito e moglie ad Ardea

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 2 arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato ad Ardea, dove una coppia è stata fermata per detenzione di droga e armi. L’operazione è stata condotta dopo un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il marito, un italiano di 43 anni, è stato arrestato ieri nella sua abitazione ad Ardea. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso dagli agenti del commissariato di Colleferro, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

La scoperta iniziale

Nei primi giorni di marzo, una perquisizione domiciliare aveva portato alla scoperta di droga, gioielli, orologi, 2 pistole – di cui una con matricola abrasa – 125 colpi e oltre 53 mila euro in contanti. In quell’occasione, la moglie era stata arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, ricettazione e detenzione abusiva di armi.

L’arresto del marito

Ieri, gli agenti si sono nuovamente presentati presso la stessa abitazione di Roma per eseguire l’ordinanza del GIP, che disponeva la misura cautelare in carcere anche per il marito, accusato di concorso nei reati già contestati alla moglie.

Presunzione di innocenza

Per completezza, si precisa che l’indagato è da considerarsi non colpevole fino a sentenza passata in giudicato, in quanto l’attuale fase del procedimento è quella delle indagini preliminari.

Fonte foto: IPA