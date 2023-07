Cambiano i prezzi dei carburanti con la benzina al ribasso: quanto costa fare il pieno, anche in autostrada

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Scendono i prezzi dei carburanti. Vacanze salvate per molti italiani che attendevano un calo del costo di diesel e benzina prima di organizzare le ferie lontane da casa. Ai distributori il calo non si è ancora fatto sentire, solo pochi centesimi in meno. Nei prossimi giorni però, se il ritmo continuerà a essere positivo (cioè al ribasso), fare il pieno costerà di meno, anche in autostrada.

Tregua per i prezzi dei carburanti

L’andamento dei prezzi del carburante è rimasto piuttosto stabile per tutta la settimana (al ribasso se si guarda l’aumento dell’ultima settimana di giugno). Stabile sì, ma con un leggero calo. Buone notizie per chi si sta per mettere alla guida di un’auto o di un altro mezzo, come camper e van, per partire. Le vacanze estive, e più in generale l’estate, dovrebbero essere segnate per la prima volta da mesi un trend positivo (ovvero al ribasso) per i prezzi di diesel e benzina.

Il prezzo della benzina nell’ultima settimana è passato da 1,847 euro a litro a circa 1,844 euro; mentre il gasolio da 1,690 euro al litro a circa 1,686 euro. In calo anche il prezzo del GLP e del metano.

Fonte foto: IPA In calo i prezzi dei carburanti, ma non ancora visibile ai distributori

La media dell’Osservatorio prezzi

L’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ha elaborato il costo del carburate e ha stabilito una media nazionale (su 18 mila impianti) pari a 1,844 euro/litro per la benzina e 1,684 euro/litro per il diesel.

Più alti invece i prezzi di benzina e diesel “servito”, pari rispettivamente a 1,981 euro/litro e 1,825 euro/litro. In autostrada il prezzo sale leggermente, facendo toccare e superare la soglia dei 2 euro al litro nel caso del “servito”. Gpl e Gnl restano invece sotto la soglia dell’1,5 euro al kg.

Il costo di un pieno

Il costo del pieno di un veicolo dipende da diversi fattori, il primo è la capienza del serbatoio. Non meno importante è il costo del carburante e dove si sceglie di fare. Solitamente infatti fare il pieno in autostrada costa di più, soprattutto se non ci si serve da soli alla pompa.

La media del costo di un pieno per venerdì 7 luglio è: per la benzina, con un serbatoio di 50 litri, pari a 92-95 euro; un pieno di gasolio per un serbatoio di 50 litri ha invece un costo medio di 84-85 euro.