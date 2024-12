Tilman Fertitta nominato da Trump ambasciatore Usa in Italia, chi è l'imprenditore italo-americano

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Imprenditore texano, 67 anni, di origini siciliane: è l’italo-americano Tilman Fertitta il nuovo ambasciatore Usa in Italia scelto dal presidente eletto Donald Trump. Ad annunciarlo lo stesso tycoon, congratulandosi con il miliardario, che prenderà il posto del diplomatico Jack Martell.

L’annuncio di Donald Trump

“Sono lieto di annunciare che Tilman J. Fertitta è stato nominato ambasciatore degli Stati Uniti in Italia” ha scritto Donald Trump sul suo social Truth.

Il presidente eletto ha descritto l’italo-americano come “un affermato uomo d’affari” ricordando come il 67enne sia fondatore e amministratore delegato di Landry’s, una società statunitense impegnata nel settore dell’ospitalità, che possiede e gestisce una catena di ristoranti e alberghi, con circa 50mila dipendenti.

Nel suo post, Trump ha sottolineato come Fertitta abbia realizzato diverse iniziative filantropiche, attraverso le quali ha effettuato numerose donazioni ad associazioni di beneficenza per bambini, forze dell’ordine e medici.

Chi è Tilman Fertitta

Nato a Galveston, in Texas, nel 1957, Tilman è figlio di Vic Fertitta, proprietario di origini siciliane di un ristorante di pesce.

Oltre ad essere imprenditore nel settore dell’ospitalità e dell’intrattenimento, tra proprietà di hotel, ristoranti, casinò e parchi di divertimento, il miliardario è stato anche una star televisiva nel reality show Billion Dollar Buyer su Cnbc.

Nel 2017 ha acquistato la squadra di basket Nba degli Houston Rockets per 2,2 miliardi di dollari, di cui è tuttora il proprietario. Feritta è anche presidente del Consiglio di amministrazione della University of Texas.

Tilman Fertitta durante un match degli Houston Rockets

Sposato due volte, ha avuto quattro figli dalla prima moglie. In passato ha effettuato donazioni sia ai democratici e repubblicani, ai Clinton così come ai Bush: nel 2020 ha versato 140 mila dollari alla campagna di Donald Trump e 5.600 dollari a quella di Joe Biden.

Il nuovo ambasciatore Usa

In attesa della passaggio formale di conferma della nomina da parte del Senato degli Stati Uniti, Fertitta si prepara per il compito di curare i rapporti di uno dei principali alleati in Europa dell’amministrazione Trump.

Il prossimo inquilino della Casa Bianca ha già dato la sua benedizione su Giorgia Meloni in occasione dell’incontro per la cerimonia di riapertura della cattedrale di Notre Dame, definendola una “leader e una persona fantastica”.

Commentando la sua nomina a massimo rappresentate degli Usa in Italia, Fertitta ha affermato che “è un assoluto onore essere nominato da Donald Trump ambasciatore in Italia, un Paese così straordinario con il suo popolo fantastico, la cultura, la storia e la sua importanza strategica per gli Stati Uniti”.